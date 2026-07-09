Майже 800 сил і 2,8 с до сотні: дебютував прощальний суперкар McLaren (фото)

На Фестивалі швидкості в британському Гудвуді дебютував новий McLaren 788 HS. Лімітований трековий суперкар стартує до сотні за 2,8 с.

Суперкар McLaren 788 HS — фінальна версія 700-ї серії. Її випустять обмеженою партією з 200 авто, а ціна McLaren 788 HS становить 450 000 фунтів стерлінгів ($600 000). Про трекове авто розповіли на офіційному сайті McLaren.

Авто отримало обвіс та велике антикрило Фото: McLaren

Цифрове позначення в назві вказує, що потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до 788 к. с. До того ж, за рахунок легкого титанового вихлопу і карбонових деталей масу авто зменшили до 1265 кг.

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Новий McLaren 788 HS здатен розігнатися до 100 км/год за 2,8 с, а до 200 км/год — за 7 с. Максимальна швидкість становить 330 км/год. Також доопрацьована підвіска та встановлені ефективніші карбоново-керамічні гальма від McLaren Senna.

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Випустять лише 200 McLaren 788 HS Фото: McLaren

Купе та родстер McLaren 788 HS новий аеродинамічний пакет — карбонові обвіс, антикрило, який збільшує притискну силу на 10%. З'явилися і додаткові повітрозабірники та ковані диски. Додали карбону і в оздобленні салону, а ще стандартними стали ковшеподібні спортивні сидіння.

Між іншим, у Гудвуді покажуть і найперший суперкар McLaren 1970 року, який відтворили у наш час.

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