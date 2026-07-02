Стартує до сотні за 1,5 с і їздить по стелі: британці показали екстремальний суперкар (фото)

Екстремальний британський суперкар McMurtry Speirling таки стане серійним. Одномісний електричний болід може розігнатися до 100 км/год за 1,5 с і має величезну притискну силу.

Серійну версію McMurtry Speirling Pure поки презентували онлайн, а публіці її покажуть за тиждень на Фестивалі швидкості в Гудвуді. Про це повідомляє видання Auto Express.

Новий McMurtry Speirling Pure дещо крупніший за передсерійні прототипи (це обумовлено прагненням встановити більшу батарею), проте зберігає характерний дизайн із довгим капотом, невеликою кабіною та гігантським антикрилом. Двері авто підіймаються догори.

McMurtry Speirling Pure має продуману аеродинаміку

Продумана аеродинаміка та система граунд-ефекту з "Формули-1" (вентилятори створюють розрідження під днищем і присмоктують авто до дороги) створюють 2000 кг притискної сили. Оскільки сам суперкар важить 1350 кг, то здатен їздити догори дриґом по стелі, що він уже демонстрував під час випробувань.

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Одномісна кабіна нагадує авіаційний кокпіт. Цифровий щиток приладів встановили на кермі-штурвалі.

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Два мотори на задній вісі сумарно розвивають 1000 сил, що дозволяє стартувати до 100 км/год за рекордні 1,55 с та розвивати 306 км/год. Перевантаження в поворотах та при гальмуванні сягає 3g.

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Батарея McMurtry Speirling Pure ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу в 480 км, а в екстремальному трековому режимі її вистачить на 24 хвилини.

Розгін до сотні займає 1,55 с

Усього планують випустити 100 суперкарів. Ціна McMurtry Speirling Pure становить 1,3 мільйона доларів.

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