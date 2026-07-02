Разгоняется до сотни за 1,5 с и ездит по потолку: британцы представили экстремальный суперкар (фото)

Экстремальный британский суперкар McMurtry Speirling всё-таки пойдёт в серийное производство. Одноместный электрический болид может разгоняться до 100 км/ч за 1,5 с и обладает огромной прижимной силой.

Серийную версию McMurtry Speirling Pure пока представили онлайн, а публике её покажут через неделю на Фестивале скорости в Гудвуде. Об этом сообщает издание Auto Express.

Новый McMurtry Speirling Pure несколько крупнее предсерийных прототипов (это обусловлено стремлением установить более ёмкую батарею), однако сохраняет характерный дизайн с длинным капотом, небольшой кабиной и гигантским антикрылом. Двери автомобиля поднимаются вверх.

McMurtry Speirling Pure отличается продуманной аэродинамикой

Продуманная аэродинамика и система "грунд-эффекта" из "Формулы-1" (вентиляторы создают разрежение под днищем и присасывают автомобиль к дороге) обеспечивают 2000 кг прижимной силы. Поскольку сам суперкар весит 1350 кг, он способен ездить вверх ногами по потолку, что он уже демонстрировал во время испытаний.

Відео дня

Одноместная кабина напоминает авиационный кокпит. Цифровой приборный щиток установлен на руле-штурвале.

Панель приборов разместили на руле

Два двигателя на задней оси в сумме развивают 1000 сил, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за рекордные 1,55 с и развивать скорость 306 км/ч. Перегрузка в поворотах и при торможении достигает 3g.

Важно

2400 сил и 450 км/ч: в Германии создали экстремальный электрический суперкар (видео)

Батарея McMurtry Speirling Pure емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 480 км, а в экстремальном трековом режиме её хватит на 24 минуты.

Разгон до сотни занимает 1,55 с

Всего планируется выпустить 100 суперкаров. Цена McMurtry Speirling Pure составляет 1,3 миллиона долларов.

Кстати, недавно состоялся дебют 1000-сильного преемника Audi R8.

Кроме того, "Фокус" рассказывал о редком суперкаре Lamborghini в Киеве.