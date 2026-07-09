2 секунди до сотні й максимальні 350 км/год: презентовано електричний суперкар BYD (фото)

Новий BYD Denza Z дебютував на Фестивалі швидкості у британському Гудвуді. Електричний суперкар на 1580 сил здатен розвинути 350 км/год.

Купе та кабріолет BYD Denza Z вийдуть на ринок до кінця року за доволі невисокою ціною від 184 800 доларів. Про це повідомляє видання Auto Express.

Електрокар отримав 1582-сильною установкою Фото: BYD Auto

Суперкар BYD Denza Z мало змінився порівняно з передсерійними концептами та вирізняється елегантним дизайном із плавними формами кузова, вираженим "носом" та вигнутим дахом. У нього краплевидні фари та припіднята задня частина.

Версія Racing отримала велике антикрило Фото: Autocar

У лінійці BYD Denza Z є купе, кабріолет та трекова версія Racing із обвісом та великим антикрилом.

Кабріолет BYD Denza Z Фото: CarNewsChina

Розміри BYD Denza Z 2026:

довжина — 4780 мм;

ширина — 1990 мм;

висота — 1350 мм;

колісна база — 2780 мм;

маса — 2220-2300 кг.

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Салон BYD Denza Z оздоблений шкірою, алькантарою та карбоном. Електрокар отримав цифровий щиток приладів та 12,8-дюймовий тачскрін. Авто чотиримісне, причому в купе можна скласти задні сидіння та збільшити об'єм багажника з 250 до 550 л. У кабріолета він складає 131-176 л.

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Салон оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном

Електромобіль BYD Denza Z дебютував у тримоторній повнопривідній версії на 1582 к. с. та 1240 Н∙м. Стандартні купе та кабріолет здатні розігнатися до 100 км/год за 2,3 с і розвинути 300 км/год, а новий BYD Denza Z Racing розганяється до сотні за 2 с і розвиває 350 км/год. Пізніше обіцяють 2000-сильний варіант зі спринтом до 100 км/год за 1,7 с.

Об'єм багажника купе становить 250-550 л Фото: BYD Auto

Акумуляторна батарея ємністю 76 кВт∙год забезпечує запас ходу в 380-408 км. Швидка (потужністю 1,5 МВт) зарядка займає 9 хвилин. Китайський електромобіль BYD Denza Z отримав систему керування по дротам (drive-by-wire), адаптивні амортизатори, пневмопідвіску та карбоново-керамічні гальма.

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