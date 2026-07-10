Запас ходу 670 км і 3 с до сотні: Mercedes створив конкурента Tesla 3 Performance (відео)

Новий Mercedes-Benz CLA третього покоління отримав спортивну версію від AMG. Уперше вона стала електричною.

Електромобіль Mercedes-AMG CLA 45 надійде у продаж із осені в кузовах седан та універсал і кине виклик Tesla Model 3 Performance. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника.

Головна відмінність Mercedes-AMG CLA 45 – двомоторна повнопривідна установка потужністю 680 к. с. Розгін до 100 км/год займає 3 с, а максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 270 км/год.

На кришці багажника з'явився висувний спойлер Фото: Mercedes-Benz

Батарея Mercedes CLA ємністю 94 кВт∙год залишилася без змін. Запас ходу седана становить 670 км, а універсала – 640 км. Швидка зарядка потужністю 330 кВт на 80% займає 22 хвилини.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-AMG CLA 45 отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма. Також є система, яка імітує звук вихлопу.

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Відрізнити заряджений варіант від стандартного Mercedes CLA можна за агресивнішою передньою частиною з імітацією решітки радіатора AMG, а також обвісом, 19-дюймовими дисками та висувним спойлером ззаду.

У лінійці залишився й універсал Фото: Mercedes-Benz

У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння (їх пропонують два види), а в оздобленні використано алькантару. На всю передню панель розтягнуто екран, причому він отримав особливу графіку.

До речі, нещодавно в Україну привезли лімітований суперкар Mercedes за $1,5 мільйона без лобового скла.

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