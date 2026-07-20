Стартує до сотні за 4 с: у Києві помітили рідкісний заряджений Mercedes на "бляхах" (фото)

У Києві сфотографували седан Mercedes CLA 2025 року в зарядженому виконанні від AMG. Спортивне авто з 421-сильним турбомотором стартує до сотні за 4 с.

Цей Mercedes-AMG CLA45 S належить до лімітованої "прощальної" версії Final Edition. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Авто має польські номери Фото: Topcars UA

Mercedes-AMG CLA45 S Final Edition — останній варіант зарядженого седана другого покоління. Варто відзначити, що нещодавно дебютував новий Mercedes-AMG CLA 45 третьої генерації, проте він уже став електрокаром.

Важливо

Один із 349: у Києві помітили рідкісний броньований Mercedes 80-х (фото)

У його попередника ж під капотом встановлено 2,0-літрову бензинову турбочетвірку на 421 к. с. та 500 Нм. Із 8-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 4 с, а максимальна швидкість становить 270 км/год. Седан Mercedes-AMG CLA45 S оснащений повним приводом, спортивною підвіскою з адаптивними амортизаторами та покращеними гальмами.

Відео дня

Внутрішнє оздоблення розбавлене жовтими вставками Фото: Topcars UA Седан отримав спортивні сидіння Фото: Topcars UA

Відрізнити варіант Final Edition від звичайного Mercedes-AMG CLA45 можна за дещо зміненим обвісом, більшим спойлером та 19-дюймовими кованими дисками, також для авто запропонували особливе матове забарвлення. У салоні встановили спортивні крісла з яскраво-жовтими акцентами.

Mercedes-AMG CLA45 S здатен розігнатися до сотні за 4 с Фото: Topcars UA

Конкретно цей седан Mercedes-AMG CLA45 S Final Edition має польські номери. Отже, або його пригнали до України і ще не розмитнили, або ж це гості з ЄС.

До речі, нещодавно в столиці засвітився заряджений седан Mercedes потужністю понад 600 сил.

Також Фокус розповідав про швидкісний 780-сильний гібрид Porsche в Києві.