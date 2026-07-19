780 сил і витрата 2,1 л на 100 км: у Києві помітили швидкий Porsche за 13 мільйонів (фото)

У Києві сфотографували Porsche Panamera 2025 року в топовому зарядженому виконанні Turbo S E-Hybrid. Він здатен розігнатися до сотні за 2,9 с і проїхати 84 км на електротязі.

Ціна Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid на українському ринку перевищує 12,8 мільйона гривень. Світлини авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Ліфтбек оснащений 782-сильною плагін-гібридною установкою Фото: Topcars UA

Найдорожчий Porsche Panamera оснащений плагін-гібридною установкою з 4,0-літровим бензиновим V8 твін-турбо та електромотором. Сумарна віддача становить 782 к. с. і 1000 Н∙м, тобто це найпотужніший варіант за всю історію моделі.

Розгін до сотні займає 2,9 с Фото: Topcars UA

Новий Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с, а до 200 км/год — за 9,9 с. Максимальна швидкість становить 325 км/год.

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Водночас, завдяки батареї ємністю 25,9 кВт∙год плагін-гібрид може проїхати 84 км в електричному режимі. Витрата пального в комбінованому циклі становить 2,1 л на 100 км.

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Porsche Panamera оснащений карбоново-керамічними гальмами Фото: Topcars UA

Відрізнити плагін-гібрид Porsche Panamera Turbo S можна за агресивнішим переднім бампером та особливими 21-дюймовими дисками. Також ліфтбек оснащений активною пневмопідвіскою та карбоново-керамічними гальмами.

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