Покритий шаром бруду Porsche 911 90-х пішов із молотка за $4,7 мільйона (фото)

У Великій Британії на аукціоні продали Porsche 911 Carrera 1993 року. За брудний спорткар заплатили 3,49 мільйона фунтів стерлінгів ($4,7 мільйона).

Така ціна Porsche 911 Carrera є рекордною для моделі. Про раритет розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Спорткар має пробіг усього 10 км Фото: RM Sotheby's

Висока вартість спорткара обумовлена двома факторами. По-перше, це надзвичайно рідкісне купе Porsche 911 Carrera RSR 3.8 Strassenversion. Таких автомобілів виготовили лише два.

Салон оздоблений червоною шкірою Фото: RM Sotheby's

Спорткар є дорожньою версією гоночного Porsche 911 Carrera RSR 3.8 з розкішним салоном, оздобленим червоною шкірою. Як і варіант для перегонів, авто має величезне антикрило та каркас безпеки, а також доопрацьовані підвіску і гальма.

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Porsche 911 Carrera RSR 3.8 Strassenversion важить лише 1210 кг. Із 3,8-літровою атмосферною шісткою на 380 сил і 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,7 с.

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Купе оснащене 3,8-літровою 380-сильною шісткою Фото: RM Sotheby's

По-друге, це купе Porsche 911 – капсула часу, на одометрі якої висвічується "калібрувальний" пробіг у 10 км. Авто доставили першому власнику у Велику Британію в 1996 році й до 2015 року воно стояло в гаражі. Спорткар не мили після виявлення, тому він покритий товстим шаром пилу та бруду.

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