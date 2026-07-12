Покрытый слоем грязи Porsche 911 90-х годов ушел с молотка за $4,7 миллиона (фото)

В Великобритании на аукционе продали Porsche 911 Carrera 1993 года выпуска. За грязный спорткар заплатили 3,49 миллиона фунтов стерлингов ($4,7 миллиона).

Такая цена на Porsche 911 Carrera является рекордной для этой модели. Об этом раритете сообщили на сайте аукционного дома RM Sotheby’s.

Пробег этого спорткара составляет всего 10 км Фото: RM Sotheby's

Высокая стоимость спорткара обусловлена двумя факторами. Во-первых, это чрезвычайно редкое купе Porsche 911 Carrera RSR 3.8 Strassenversion. Таких автомобилей было выпущено всего два.

Салон отделан красной кожей Фото: RM Sotheby's

Этот спорткар представляет собой дорожную версию гоночного Porsche 911 Carrera RSR 3.8 с роскошным салоном, отделанным красной кожей. Как и гоночная версия, автомобиль оснащён огромным антикрылом и каркасом безопасности, а также доработанной подвеской и тормозами.

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Porsche 911 Carrera RSR 3.8 Strassenversion весит всего 1210 кг. С 3,8-литровым атмосферным шестицилиндровым двигателем мощностью 380 сил и 5-ступенчатой механической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с.

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Купе оснащено 3,8-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 380 сил Фото: RM Sotheby's

Во-вторых, это купе Porsche 911 — "капсула времени", на одометре которой отображается "калибровочный" пробег в 10 км. Автомобиль доставили первому владельцу в Великобританию в 1996 году, и до 2015 года он простоял в гараже. Спорткар не мыли после обнаружения, поэтому он покрыт толстым слоем пыли и грязи.

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