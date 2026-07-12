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Покрытый слоем грязи Porsche 911 90-х годов ушел с молотка за $4,7 миллиона (фото)

Porsche 911 Carrera RSR
Было выпущено всего два купе Porsche 911 Carrera RSR 3.8 Strassenversion | Фото: RM Sotheby's

В Великобритании на аукционе продали Porsche 911 Carrera 1993 года выпуска. За грязный спорткар заплатили 3,49 миллиона фунтов стерлингов ($4,7 миллиона).

Такая цена на Porsche 911 Carrera является рекордной для этой модели. Об этом раритете сообщили на сайте аукционного дома RM Sotheby’s.

Porsche 911 Carrera
Пробег этого спорткара составляет всего 10 км
Фото: RM Sotheby's

Высокая стоимость спорткара обусловлена двумя факторами. Во-первых, это чрезвычайно редкое купе Porsche 911 Carrera RSR 3.8 Strassenversion. Таких автомобилей было выпущено всего два.

Салон Porsche 911 Carrera RSR
Салон отделан красной кожей
Фото: RM Sotheby's

Этот спорткар представляет собой дорожную версию гоночного Porsche 911 Carrera RSR 3.8 с роскошным салоном, отделанным красной кожей. Как и гоночная версия, автомобиль оснащён огромным антикрылом и каркасом безопасности, а также доработанной подвеской и тормозами.

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Porsche 911 Carrera RSR 3.8 Strassenversion весит всего 1210 кг. С 3,8-литровым атмосферным шестицилиндровым двигателем мощностью 380 сил и 5-ступенчатой механической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с.

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двигатель Porsche 911
Купе оснащено 3,8-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 380 сил
Фото: RM Sotheby's

Во-вторых, это купе Porsche 911 — "капсула времени", на одометре которой отображается "калибровочный" пробег в 10 км. Автомобиль доставили первому владельцу в Великобританию в 1996 году, и до 2015 года он простоял в гараже. Спорткар не мыли после обнаружения, поэтому он покрыт толстым слоем пыли и грязи.

Кстати, недавно розовый спортивный автомобиль BMW, принадлежавший Сидни Свини, был продан за смешную цену.

Также Фокус сообщал, что на аукцион выставили прототип "Чайки".