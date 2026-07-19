780 сил и расход 2,1 л на 100 км: в Киеве заметили скоростной Porsche за 13 миллионов (фото)

В Киеве сфотографировали Porsche Panamera 2025 года в топовой заряженной версии Turbo S E-Hybrid. Он способен разгоняться до сотни за 2,9 с и проехать 84 км на электротяге.

Цена Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid на украинском рынке превышает 12,8 миллиона гривен. Фотографии автомобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Liftback оснащен 782-сильной плагин-гибридной установкой Фото: Topcars UA

Самый дорогой Porsche Panamera оснащен плагин-гибридной установкой с 4,0-литровым бензиновым V8 твин-турбо и электромотором. Суммарная мощность составляет 782 к. с. и 1000 Н∙м, то есть это самая мощная версия за всю историю модели.

Разгон до сотни занимает 2,9 с Фото: Topcars UA

Новый Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid способен разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с, а до 200 км/ч — за 9,9 с. Максимальная скорость составляет 325 км/ч.

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При этом благодаря батарее емкостью 25,9 кВт∙ч плагин-гибрид может пройти 84 км в электрическом режиме. Расход топлива в смешанном цикле составляет 2,1 л на 100 км.

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Porsche Panamera оснащен карбон-керамическими тормозами Фото: Topcars UA

Плагин-гибрид Porsche Panamera Turbo S можно отличить по более агрессивному переднему бамперу и особым 21-дюймовым дискам. Кроме того, лифтбэк оснащен активной пневмоподвеской и карбон-керамическими тормозами.

Кстати, недавно в Киеве был замечен плагин-гибридный зарядженый седан Mercedes мощностью более 600 сил.

Также Фокус рассказывал о новом Porsche 911 Turbo в Украине, который теперь тоже стал гибридом.