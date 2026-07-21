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Їх випустили всього 500: у Києві засвітився рідкісний заряджений спорткар Mercedes (фото)

Mercedes CLK 63 AMG
Випущено всього 500 заряджених купе Mercedes CLK 63 AMG Black Series | Фото: Topcars UA

У Києві сфотографували купе Mercedes-Benz CLK у дуже рідкісній зарядженій версії Black Series від AMG. 500-сильне авто здатне розігнатися до 100 км/год за 4,2 с.

Із 2007 по 2009 рік виготовили всього 500 купе Mercedes CLK 63 AMG Black Series. Фото спорткара з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Mercedes CLK 63
Спорткар пізнається за обвісом і розширеними колісними арками
Фото: Topcars UA

Black Series — найекстремальніші версії заряджених Mercedes-AMG. Зазвичай ці спортивні авто випускали лімітованими серіями.

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Під капотом Mercedes CLK 63 AMG Black Series встановлено великий 6,2-літровий V8, який розвиває 507 к. с. і 630 Н∙м. Із 7-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,2 с, а максимальна швидкість становить 300 км/год.

Салон Mercedes CLK 63 AMG
У салоні встановлені спортивні сидіння
Фото: Topcars UA

Крім того, Mercedes CLK 63 AMG Black Series отримав спортивну вихлопну систему, самоблокувальний диференціал, регульовану підвіску від KW та більші гальма.

Відео дня
Mercedes CLK 63
507-сильне купе розвиває 300 км/год
Фото: Topcars UA

Відрізнити варіант Black Series від стандартного Mercedes CLK 63 AMG можна за карбоновим обвісом, розширеними крилами, спойлером на кришці багажника та дифузором. Також спорткар отримав 19-дюймові диски. У салоні встановили спортивні сидіння, а задні крісла прибрали для зменшення маси.

До речі, нещодавно у столиці засвітився 600-сильний заряджений седан Mercedes-AMG E53.

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