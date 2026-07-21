Їх випустили всього 500: у Києві засвітився рідкісний заряджений спорткар Mercedes (фото)
У Києві сфотографували купе Mercedes-Benz CLK у дуже рідкісній зарядженій версії Black Series від AMG. 500-сильне авто здатне розігнатися до 100 км/год за 4,2 с.
Із 2007 по 2009 рік виготовили всього 500 купе Mercedes CLK 63 AMG Black Series. Фото спорткара з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Black Series — найекстремальніші версії заряджених Mercedes-AMG. Зазвичай ці спортивні авто випускали лімітованими серіями.Важливо
Під капотом Mercedes CLK 63 AMG Black Series встановлено великий 6,2-літровий V8, який розвиває 507 к. с. і 630 Н∙м. Із 7-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,2 с, а максимальна швидкість становить 300 км/год.
Крім того, Mercedes CLK 63 AMG Black Series отримав спортивну вихлопну систему, самоблокувальний диференціал, регульовану підвіску від KW та більші гальма.
Відрізнити варіант Black Series від стандартного Mercedes CLK 63 AMG можна за карбоновим обвісом, розширеними крилами, спойлером на кришці багажника та дифузором. Також спорткар отримав 19-дюймові диски. У салоні встановили спортивні сидіння, а задні крісла прибрали для зменшення маси.
До речі, нещодавно у столиці засвітився 600-сильний заряджений седан Mercedes-AMG E53.
Також Фокус розповідав про рідкісний броньований Mercedes 80-х в Києві.