Найдорожчий McLaren: битий суперкар зірки Pink Floyd оцінили в $35 мільйонів (відео)

У США на аукціон виставили суперкар McLaren F1 GTR 1996 року. За авто з цікавою історією планують отримати рекордні 35 мільйонів доларів.

Цей суперкар має всі шанси стати найдорожчим McLaren усіх часів. Про раритет розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Барабанник Pink Floyd Нік Мейсон потрапив на McLaren в аварію у 2017 році

Купе McLaren F1 GTR має цікаву та насичену історію. Воно було першим із 9 випущених гоночних McLaren F1 GTR, які відповідали регламенту змагань 1996 року.

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Через нові правила потужність 6,1-літрового V12 від BMW довелося знизити з 640 до 600 сил. Суперкар масою 1012 кг здатен розігнатися до сотні менш ніж за 3 с і розвинути 330 км/год.

McLaren F1 GTR вирізняється оригінальним забарвленням Фото: RM Sotheby's

Суперкар McLaren F1 GTR із оригінальним червоно-жовтим забарвленням у стилі поп-арт використовувався в якості тестового авто. Цікаво, що в режимі випробувань він узяв участь у знаменитих перегонах "24 години Ле-Мана" 1996 року та посів 8 місце у класі.

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Після аварії суперкар пройшов реставрацію Фото: RM Sotheby's

Після завершення серії тестів авто зберігалося на фабриці McLaren, проте в 1999 року його вирішив викупити барабанник гурту Pink Floyd Нік Мейсон, який є знаним автоколекціонером. Спеціально для нього компанія Lazante доопрацювала гоночне авто та адаптувала його до доріг загального користування.

Авто оснащене 6,1-літровим 600-сильним V12 від BMW Фото: RM Sotheby's

Нік Мейсон неодноразово брав участь у ретрошоу на McLaren, а в 2017 році навіть потрапив на ньому в аварію на зльоті суперкарів у Гудвуді. Після цього McLaren F1 GTR відреставрували.

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