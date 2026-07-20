Самый дорогой McLaren: разбитый суперкар звезды Pink Floyd оценили в $35 миллионов (видео)

В США на аукцион выставлен суперкар McLaren F1 GTR 1996 года выпуска. За авто с интересной историей планируют получить рекордные 35 миллионов долларов.

Этот суперкар имеет все шансы стать самым дорогим McLaren всех времен. Об этой редкости рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Барабанщик группы Pink Floyd Ник Мейсон попал в аварию на автомобиле McLaren в 2017 году

Купе McLaren F1 GTR имеет интересную и насыщенную историю. Оно стало первым из 9 выпущенных гоночных McLaren F1 GTR, которые соответствовали регламенту соревнований 1996 года.

Важно

Легенда 70-х: McLaren возродил свой самый первый суперкар (фото, видео)

Из-за новых правил мощность 6,1-литрового V12 от BMW пришлось снизить с 640 до 600 сил. Суперкар массой 1012 кг способен разгоняться до сотни менее чем за 3 с и развивать скорость 330 км/ч.

McLaren F1 GTR отличается оригинальной расцветкой Фото: RM Sotheby's

Суперкар McLaren F1 GTR с оригинальной красно-желтой раскраской в стиле поп-арт использовался в качестве тестового автомобиля. Интересно, что в ходе испытаний он принял участие в знаменитой гонке "24 часа Ле-Мана" 1996 года и занял 8-е место в своём классе.

Відео дня

После аварии суперкар прошел реставрацию Фото: RM Sotheby's

По завершении серии испытаний автомобиль хранился на заводе McLaren, однако в 1999 году его решил выкупить барабанщик группы Pink Floyd Ник Мейсон, который является известным автоколлекционером. Специально для него компания Lazante доработала гоночный автомобиль и адаптировала его для дорог общего пользования.

Автомобиль оснащен 6,1-литровым 600-сильным двигателем V12 от BMW Фото: RM Sotheby's

Ник Мейсон неоднократно участвовал в ретро-шоу на McLaren, а в 2017 году даже попал на нём в аварию во время заездов суперкаров в Гудвуде. После этого McLaren F1 GTR отреставрировали.

Кстати, недавно розовый спорткар BMW, принадлежавший Сидни Свини, был продан за смешную цену.

Также Фокус рассказывал об эксклюзивных автомобилях футболиста Эрлинга Холанда.