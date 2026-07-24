Гоночная легенда: прославленный Ferrari 60-х продают за 20 миллионов долларов (фото)

В США на аукцион выставили Ferrari 250 P 1963 года выпуска. Этот спорткар добился громких успехов в гонках, поэтому стоит очень дорого.

Ориентировочная цена Ferrari 250 P составляет 15–20 миллионов долларов. Подробная информация об автомобиле была опубликована на сайте аукционного дома Gooding Christie's.

Было выпущено всего четыре Ferrari 250 P Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari 250 P 1963 года — знаковая для марки модель, ведь это первый в серии очень успешных среднемоторных спортпрототипов P-серии. Всего было выпущено всего четыре таких родстера.

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Этот обтекаемый автомобиль имеет трубчатую стальную раму и легкий алюминиевый кузов, а его вес составляет всего 820 кг. С 3,0-литровым двигателем V12 мощностью 310 к.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач Ferrari 250 P способен развивать скорость до 290 км/ч. У него полностью независимая подвеска и дисковые тормоза на всех колесах.

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Автомобиль прекрасно сохранился Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari 250 P доминировали в гонках и в 1963 году выиграли все самые важные соревнования. В частности, эта машина заняла второе место в знаменитой гонке "12 часов Себринга" и третье — в легендарном марафоне "24 часа Ле-Мана", а также выиграла Гран-при Канады.

3,0-литровый V12 мощностью 310 сил разгоняет спорткар до 290 км/ч Фото: GOODING&COMPANY

Гонная карьера Ferrari 250 P продолжалась до 1965 года. После этого спорткар хранился в частных коллекциях и участвовал в различных автошоу и гонках на старинных моделях. Нынешний владелец хранит автомобиль с 1988 года.

Кстати, на аукционе будет выставлен на продажу и суперкар McLaren, принадлежавший звезде группы Pink Floyd. Автомобиль, побывавший в ДТП, оценили в 35 миллионов долларов.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что поддельный суперкар Mercedes продали по цене нового Ferrari.