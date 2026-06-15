Підроблене американське авто 30-х продали за ціною "Гелендвагена" (фото)
У США на аукціоні продали копію Duesenberg SSJ 1971 року. Хоча авто не справжнє, за нього заплатили 156 800 доларів — як за новий Mercedes G-Class.
Копія Duesenberg SSJ створена в 1971 році, а її першим власником був американський комедійний актор Семмі Девіс-молодший. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому Bonhams.
Оригінальний Duesenberg SSJ 1935 року — найдорожче американське авто. Усього випустили лише два таких 400-сильних спорткари, які придбали зірки Голлівуду. Одне з авто кілька років тому пішло з молотка за 22 мільйони доларів.
У 70-х у США почали випускати якісні репліки Duesenberg. Вони в точності повторювали дизайн знаменитого авто, проте мали сучасний розкішний салон, оздоблений шкірою та алюмінієм.Важливо
Конкретно цей кабріолет Duesenberg SSJ збудований на шасі пікапа Dodge та оснащений 6,3-літровим компресорним V8 потужністю 504 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Його ціна в 1971 році складала 24 500 доларів, що відповідає $203 000 за сучасним курсом.
Семмі Девіс-молодший мало експлуатував своє авто і зараз пробіг Duesenberg SSJ становить лише 8,4 тис. км. Із 1987 року кабріолет є частиною експозиції автомузею в місті Рино, проте зараз частину колекції вирішили розпродати.
До речі, ще одним експонатом цього музею, який виставили на торги, є унікальний паровий спорткар, який встановив світовий рекорд швидкості.
Також Фокус розповідав, що копію Bentley 1930 року оцінили в $600 000.