Поддельный американский автомобиль 30-х годов продали по цене "Гелендвагена" (фото)

В США на аукционе продали копию Duesenberg SSJ 1971 года. Хотя автомобиль не является подлинником, за него заплатили 156 800 долларов — столько же, сколько за новый Mercedes G-Class.

Реплика Duesenberg SSJ была создана в 1971 году, а её первым владельцем был американский комедийный актёр Сэмми Дэвис-младший. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Bonhams.

Оригинальный Duesenberg SSJ 1935 года — самый дорогой американский автомобиль. Всего было выпущено лишь два таких 400-сильных спорткара, которые приобрели звезды Голливуда. Один из автомобилей несколько лет назад ушел с молотка за 22 миллиона долларов.

Салон Duesenberg SSJ отделан кожей и гофрированным алюминием Фото: bonhams.com

В 70-х годах в США начали выпускать качественные реплики Duesenberg. Они в точности повторяли дизайн знаменитого автомобиля, но отличались современным роскошным салоном, отделанным кожей и алюминием.

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Именно этот кабриолет Duesenberg SSJ построен на шасси пикапа Dodge и оснащен 6,3-литровым V8 с наддувом мощностью 504 л. с. и 3-ступенчатой автоматической коробкой передач. Его цена в 1971 году составляла 24 500 долларов, что соответствует 203 000 долларов по современному курсу.

Под капотом установлен 504-сильный V8 Фото: bonhams.com

Сэмми Дэвис-младший мало пользовался своим автомобилем, и сейчас пробег Duesenberg SSJ составляет всего 8,4 тыс. км. С 1987 года кабриолет является частью экспозиции автомузея в городе Рино, однако сейчас часть коллекции решили распродать.

Кстати, ещё одним экспонатом этого музея, выставленным на аукцион, является уникальный паровой спорткар, установивший мировой рекорд скорости.

Также "Фокус" сообщал, что копия Bentley 1930 года была оценена в 600 000 долларов.