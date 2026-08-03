Скасований Lamborghini: з молотка піде яскравий 16-циліндровий суперкар батька диско (фото)

У США на аукціон виставили дуже рідкісний суперкар Cizeta-Moroder V16T 1988 року. Його власником був відомий італійський композитор, якого називають батьком диско.

Приблизна ціна Cizeta-Moroder V16T становить 1,4-1,8 мільйона доларів. Про суперкар розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Спочатку саме так мав виглядати Lamborghini Diablo Фото: RM Sotheby's

Історія Cizeta V16T доволі цікава і незвична. Не всі знають, що саме таким спочатку мав бути Lamborghini Diablo. Знаменитий італійський стиліст Марчелло Гандіні створював його як наступника Lamborghini Countach, проте тоді марку якраз викупив Chrysler і американці вирішили, що дизайн аж занадто екстравагантний.

Суперкар чудово зберігся Фото: RM Sotheby's

Lamborghini Diablo переробили, проте Гандіні вирішив дати життя початковому проєкту та продав його молодій компанії Cizeta-Moroder. Її створили колишній тест-пілот Lamborghini Клаудіо Замполлі та відомий італійський композитор і продюсер Джорджо Мородер, якого називають батьком диско. Мородер – автор пісень для Джанет Джексон, Шер, Кайлі Міноуг, Донни Саммер і Девіда Боуї, а також саундтреків до фільмів "Супермен-3" і "Обличчя зі шрамом".

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Двигун V16 встановили поперечно Фото: RM Sotheby's

Середньомоторний суперкар Cizeta-Moroder V16T вирізняється не лише яскравим клиноподібним дизайном із чотирма висувними фарами, а й має нетипову "начинку". Його оснастили 6,0-літровим 540-сильний V16, який встановили поперечно. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість становить 328 км/год.

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Усього виготовили тільки 12 Cizeta V16T. Конкретно це авто є найпершим передсерійним прототипом. Саме його демонстрували на презентації моделі в Лос-Анджелесі в грудні 1988 року.

Авто належало відомому композитору Джорджо Мородеру Фото: RM Sotheby's

Пізніше Джорджо Мородер викупив авто у свою колекцію. До речі, цей суперкар – єдиний у серії із назвою Cizeta-Moroder V16T. Річ у тім, що співвласники компанії розсварилися, Мородер вийшов із проєкту і авто перейменували на Cizeta V16T. Авто чудово збереглося, адже прототип допущений до доріг загального користування і тому не експлуатувався.

Між іншим, на цей же аукціон виставлено і суперкар McLaren зірки Pink Floyd. Хоча авто побувало в ДТП, його оцінили в 35 мільйонів доларів.

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