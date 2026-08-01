Один із 52: виявлено британський суперкар 90-х за $500 000 із пробігом до 1000 км (фото)

У Великій Британії знайшли суперкар Aston Martin Vantage 1990 року в рідкісному виконанні від Zagato. Колекційне авто фактично в новому стані.

За 36 років купе Aston Martin Vantage Zagato проїхало всього 965 км. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Авто стояло 30 років у гаражі, тому його пробіг — усього 965 км

Суперкар Aston Martin Vantage Zagato вперше придбали в 1990 році та дуже мало експлуатували, а потім поставили в опалюваний гараж, де авто простояло понад 30 років.

Aston Martin Vantage Zagato фактично новий — кузов, салон та силовий агрегат ідеально збереглися. Попри це, авто нещодавно пройшло розширене техобслуговування із заміною робочих рідин та шлангів.

Салон Aston Martin Vantage Zagato чудово зберігся

Крім того, перебрали підвіску, гальма та кондиціонер. Тепер для суперкара шукають нового власника. Ціна Aston Martin Vantage Zagato в колекційному стані може сягати 500 000 доларів.

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Aston Martin Vantage Zagato – цінна колекційна модель, адже в 1986-1990 роках виготовили лише 52 цих авто. Головна її відмінність від стандартної моделі – особливий кузов від італійського ательє Zagato. Дизайн екстравагантніший, аніж у звичайного Aston Martin V8 Vantage.

Під капотом встановлено 432-сильний V8

Купе Aston Martin Vantage Zagato зробили на 30 см коротшим і легшим, а ще оснастили потужнішим 432-сильним варіантом 5,4-літрового V8. Це було одне з найшвидших авто 80-х: розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальна швидкість становить 300 км/год.

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