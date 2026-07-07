Ексклюзив за $11 мільйонів: на продаж виставили Ferrari 80-х із пробігом 1500 км (фото)

У США на аукціоні продаватимуть купе Ferrari 288 GTO 1985 року в новому стані. Це перше серійне авто у світі, яке розвинуло 300 км/год.

Орієнтовна ціна Ferrari 288 GTO сягає 11 мільйонів доларів. Про капсулу часу розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Суперкар здатен розвинути 305 км/год Фото: RM Sotheby's

За 41 рік суперкар Ferrari 288 GTO проїхав лише 1541 км. Перший покупець із Німеччини замовив, але не забрав авто, а пізніше воно зберігалося у приватних колекціях у Франції та США і мало експлуатувалося.

Суперкар добре зберігся Фото: RM Sotheby's

Чимала вартість купе Ferrari 288 GTO обумовлена тим, що це цінна колекційна модель. Виготовили всього 272 таких купе і конкретно це авто — 99-е в серії. Воно оснащене чорним шкіряним салоном, опційними кондиціонером та електросклопідіймачами.

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Ferrari 288 GTO створювали на початку 80-х для ралі: Енцо Феррарі хотів спробувати сили в цих змаганнях, де його команда ще не вигравала. Одначе зміна правил не дозволила моделі взяти участь у чемпіонаті з ралі.

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Ferrari 288 GTO оснащений 400-сильним V8 твін-турбо Фото: RM Sotheby's

Оскільки авто вже було готове, то його вирішили зробити серійним. Суперкар Ferrari 288 GTO оснащений 2,9-літровим V8 твін-турбо потужністю 400 сил та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен стартувати до 100 км/год за 5 с і розвинути 305 км/год. Це було перше серійне авто у світі, яке розігналося до 300 км/год.

Між іншим, на цей же автосалон виставили два Mercedes 1928 року, створених українцем. Їх оцінили в $7 мільйонів.

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