Ексклюзив за $11 мільйонів: на продаж виставили Ferrari 80-х із пробігом 1500 км (фото)
У США на аукціоні продаватимуть купе Ferrari 288 GTO 1985 року в новому стані. Це перше серійне авто у світі, яке розвинуло 300 км/год.
Орієнтовна ціна Ferrari 288 GTO сягає 11 мільйонів доларів. Про капсулу часу розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.
За 41 рік суперкар Ferrari 288 GTO проїхав лише 1541 км. Перший покупець із Німеччини замовив, але не забрав авто, а пізніше воно зберігалося у приватних колекціях у Франції та США і мало експлуатувалося.
Чимала вартість купе Ferrari 288 GTO обумовлена тим, що це цінна колекційна модель. Виготовили всього 272 таких купе і конкретно це авто — 99-е в серії. Воно оснащене чорним шкіряним салоном, опційними кондиціонером та електросклопідіймачами.Важливо
Ferrari 288 GTO створювали на початку 80-х для ралі: Енцо Феррарі хотів спробувати сили в цих змаганнях, де його команда ще не вигравала. Одначе зміна правил не дозволила моделі взяти участь у чемпіонаті з ралі.
Оскільки авто вже було готове, то його вирішили зробити серійним. Суперкар Ferrari 288 GTO оснащений 2,9-літровим V8 твін-турбо потужністю 400 сил та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен стартувати до 100 км/год за 5 с і розвинути 305 км/год. Це було перше серійне авто у світі, яке розігналося до 300 км/год.
Між іншим, на цей же автосалон виставили два Mercedes 1928 року, створених українцем. Їх оцінили в $7 мільйонів.
Також Фокус розповідав про новий суперкар Ferrari із інноваційною дворежимною КПП.