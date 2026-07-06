Сучасна класика: в Україні продається 15-річний Chevrolet Camaro у новому стані (фото)

В Україні виставили на продаж добре збережений Chevrolet Camaro 2011 року. За 15 років спорткар проїхав лише 16,5 тис. км.

Капсула часу Chevrolet Camaro продається в Полтаві. Інформація про неї з’явилася на сайті Auto.ria.

Авто оснащене 6,2-літровим V8 Фото: auto.ria.com

Цей Chevrolet Camaro SS більше стояв у теплому гаражі, аніж експлуатувався. Авто не є "битком" зі США: продавець зазначає, що він перший власник і придбав спорткар новим в автосалоні в Києві за 72 000 доларів. Зараз ціна Chevrolet Camaro 2011 року становить $38 000.

Салон Chevrolet Camaro оздоблений двоколірною шкірою Фото: auto.ria.com

Кузов і салон Chevrolet Camaro в гарному стані. У внутрішньому оздобленні використана двоколірна шкіра, а комплектація включає 20-дюймові легкосплавні диски, клімат-контроль, круїз-контроль та електропакет.

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Chevrolet Camaro п’ятого покоління – відроджена (після 7 років відсутності на ринку) модель у ретростилі. Зовні та всередині спорткар нагадує найперший Chevrolet Camaro 1967 року.

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Купе Chevrolet Camaro SS оснащене 6,2-літровим V8 потужністю 426 к. с. та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 4,7 с, а максимальна швидкість становить 253 км/год.

До речі, нещодавно в інтернеті показали унікальний 600-сильний Chevrolet Camaro 1968 року.

Також Фокус розповідав, що в Україні продають Mazda 6 2011 року в новому стані.