Современная классика: в Украине продается 15-летний Chevrolet Camaro в отличном состоянии (фото)

В Украине выставлен на продажу хорошо сохранившийся Chevrolet Camaro 2011 года выпуска. За 15 лет этот спорткар проехал всего 16,5 тыс. км.

"Капсула времени" Chevrolet Camaro выставлена на продажу в Полтаве. Информация о ней появилась на сайте Auto.ria.

Автомобиль оснащен 6,2-литровым двигателем V8 Фото: auto.ria.com

Этот Chevrolet Camaro SS больше простоял в теплом гараже, чем эксплуатировался. Автомобиль не является "битком" из США: продавец отмечает, что он является первым владельцем и приобрел этот спорткар новым в автосалоне в Киеве за 72 000 долларов. Сейчас цена Chevrolet Camaro 2011 года составляет $38 000.

Салон Chevrolet Camaro отделан двухцветной кожей Фото: auto.ria.com

Кузов и салон Chevrolet Camaro находятся в хорошем состоянии. В отделке салона использована двухцветная кожа, а в комплектацию входят 20-дюймовые легкосплавные диски, климат-контроль, круиз-контроль и электропакет.

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Chevrolet Camaro пятого поколения — возрожденная (после 7-летнего перерыва на рынке) модель в ретростиле. Внешне и внутри этот спорткар напоминает самый первый Chevrolet Camaro 1967 года.

Купе Chevrolet Camaro SS оснащено 6,2-литровым двигателем V8 мощностью 426 к. с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость составляет 253 км/ч.

Кстати, недавно в интернете появились фотографии уникального 600-сильного Chevrolet Camaro 1968 года выпуска.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в Украине продаются Mazda 6 2011 года выпуска в новом состоянии.