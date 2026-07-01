600-сильный монстр: в интернете показали уникальный и малоизвестный Chevrolet 60-х (видео)

Мало кто знает, что культовый Chevrolet Camaro первого поколения имел сверхмощную версию Motion L88. Спорткар был оснащён 600-сильным двигателем V8.

Один из Chevrolet Camaro Motion L88 принял участие в ежегодном слете культовых автомобилей General Motors в американском городе Карлайл. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Самый мощный Chevrolet Camaro был создан в 1968 году компанией Baldwin-Motion, специализировавшейся на тюнинге автомобилей Chevrolet. Под капот решили установить алюминиевый 7,0-литровый двигатель V8 L88, которым оснащали гоночные и заряженные Corvette.

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Впрочем, если Chevrolet Corvette L88 был выпущен тиражом в 200 экземпляров, то Camaro Motion L88 выпустили всего четыре. К тому же для этой модели мощность двигателя V8 увеличили с 560 до 600 сил. Для конца 60-х это был впечатляющий показатель.

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Было выпущено всего четыре автомобиля Chevrolet Camaro Motion L88 Фото: скриншот / YouTube

Примечательно, что сверхмощная версия внешне мало чем отличалась от стандартного Chevrolet Camaro SS. Её выдавали лишь воздухозаборник на капоте и мелкие надписи на кузове.

Это купе Chevrolet Camaro Motion L88 хранится в частной коллекции и находится в отличном состоянии. Оно очень редко выезжает из гаража, поэтому увидеть его — настоящая удача.

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