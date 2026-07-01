600-сильний монстр: в інтернеті показали унікальний і маловідомий Chevrolet 60-х (відео)

Мало хто знає, що культовий Chevrolet Camaro першого покоління мав надпотужну версію Motion L88. Спорткар отримав 600-сильний V8.

Один із Chevrolet Camaro Motion L88 став учасником щорічного зльоту культових авто General Motors в американському місті Карлайл. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Найпотужніший Chevrolet Camaro створила в 1968 році компанія Baldwin-Motion, яка спеціалізувалася на тюнінгу Chevrolet. Під капот вирішили встановити алюмінієвий 7,0-літровий двигун V8 L88, яким оснащували гоночні та заряджені Corvette.

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Утім якщо Chevrolet Corvette L88 розійшовся накладом у 200 екземплярів, то Camaro Motion L88 виготовили всього чотири. До того ж, для цієї моделі потужність V8 збільшили з 560 до 600 сил. Для кінця 60-х це був вражаючий показник.

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Виготовили лише чотири Chevrolet Camaro Motion L88 Фото: скриншот / YouTube

Примітно, що надпотужний варіант зовні мало чим відрізнявся від стандартного Chevrolet Camaro SS. Його видавали лише повітрозабірник на капоті та дрібні написи на кузові.

Це купе Chevrolet Camaro Motion L88 зберігається у приватній колекції та перебуває в чудовому стані. Воно дуже рідко виїжджає з гаража, тому побачити його — справжня удача.

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