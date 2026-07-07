Эксклюзив за $11 миллионов: на продажу выставлен Ferrari 80-х годов с пробегом 1500 км (фото)
В США на аукционе будет выставлено на продажу купе Ferrari 288 GTO 1985 года выпуска в идеальном состоянии. Это первый серийный автомобиль в мире, развивший скорость 300 км/ч.
Ориентировочная цена Ferrari 288 GTO достигает 11 миллионов долларов. О капсуле времени рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.
За 41 год суперкар Ferrari 288 GTO проехал всего 1541 км. Первый покупатель из Германии заказал, но не забрал автомобиль, а позже он хранился в частных коллекциях во Франции и США и практически не эксплуатировался.
Немалая стоимость купе Ferrari 288 GTO обусловлена тем, что это ценная коллекционная модель. Всего было выпущено 272 таких купе, и именно этот автомобиль — 99-й в серии. Оно оснащено черным кожаным салоном, опциональным кондиционером и электростеклоподъемниками.
Ferrari 288 GTO создавали в начале 80-х годов для ралли: Энцо Феррари хотел попробовать свои силы в этих соревнованиях, где его команда ещё не побеждала. Однако изменение правил не позволило этой модели принять участие в чемпионате по ралли.
Поскольку автомобиль уже был готов, его решили запустить в серийное производство. Суперкар Ferrari 288 GTO оснащён 2,9-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 400 сил и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 5 с и развивать скорость 305 км/ч. Это был первый серийный автомобиль в мире, разогнавшийся до 300 км/ч.
Кстати, на этом же автосалоне были выставлены два Mercedes 1928 года, созданные украинцем. Их стоимость оценили в 7 миллионов долларов.
Также Фокус рассказывал о новом суперкаре Ferrari с инновационной двухрежимной коробкой передач.