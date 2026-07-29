Жертва землетрусу: 47-річний Mercedes W123 продають за ціною нового "Гелендвагена" (фото)

У США на аукціон виставили універсал Mercedes W123 1979 року. За нього планують отримати до 160 000 доларів.

Висока ціна Mercedes W123 на рівні нового "Гелендвагена" обумовлена тим, що це капсула часу. Про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому Gooding Christie’s.

Упродовж 38 років авто було заблоковане в гаражі Фото: GOODING&COMPANY

За 47 років універсал Mercedes 280 TE W123 проїхав усього 6100 км. Він в ідеальному стані, хоча ніколи не проходив реставрацію.

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Цей Mercedes W123 1979 року придбали в Італії й активно експлуатували лише рік. Річ у тім, що в 1980 році стався землетрус і гараж із автомобілем виявився заблокованим. Звільнити машину вдалося тільки в 2018 році і виявилося, що вона чудово збереглася.

Автомобіль чудово зберігся Фото: GOODING&COMPANY

Універсал Mercedes W123 також вирізняється цікавою комплектацією. Він пофарбований у рідкісний темно-зелений колір Nickel Green, а в оздобленні салону використане дерево. Авто оснащене клімат-контролем і радіо Becker, а також має третій ряд сидінь у багажнику.

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У багажнику встановлено третій ряд сидінь Фото: GOODING&COMPANY

Під капотом Mercedes 280 TE встановлено бензинову рядну шістку об’ємом 2,8 л із впорскуванням Bosch. Вона розвиває 185 сил та працює з 4-ступінчастим автоматом. Розгін до 100 км/год займає 9,9 с, а максимальна швидкість становить 200 км/год.

Між іншим, на цьому ж аукціоні продаватимуть і найдорожче американське авто всіх часів, яке оцінили в 25 мільйонів доларів.

Також Фокус розповідав, що знаменитий седан Mercedes 190 повертають у виробництво.