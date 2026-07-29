Відроджена легенда 80-х: знаменитий седан Mercedes 190 повертають у виробництво (фото)

Легендарний седан Mercedes-Benz 190 повертається на ринок. Сучасна версія авто 765-сильна і стартує до сотні за 3,4 с.

Новий Mercedes 190 презентували в італійському місті Савона. Його відродила компанія Vespera Automobili і планує випустити лімітованою серією. Про проєкт, який назвали Vespera Iride Evo 5, розповіли на сайті Motor1.

Обвіс та антикрило виготовили з карбону

В якості зразка для наслідування обрали знаменитий заряджений седан Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II, випущений лімітованою серією з 502 авто. До речі, нещодавно з’явилася ще одна сучасна версія цієї моделі.

Новий Mercedes 190 Evo також отримав масивний обвіс, розширені крила та величезне антикрило, проте тепер усі ці деталі виготовили з карбону. До того ж, авто отримало сучасну діодну оптику та більші колісні диски OZ Rally Racing.

Відео дня

Седан отримав світлодіодну оптику

Салон Vespera Iride Evo 5 не показали, зазначили лише, що його оздоблять шкірою, алькантарою і карбоном.

Важливо

Від інженера Ferrari і Lamborghini: італійський суперкар 60-х повертається на ринок (фото)

Зате розкрили характеристики Mercedes 190. Під капотом встановлено 3,0-літрову рядну шістку Mercedes M103, яку доповнили турбіною. Результат – 765 к. с. і 910 Н∙м.

3,0-літрова турбошістка розвиває 765 к. с.

Із 6-ступінчастою механічною КПП авто масою 1450 кг розганяється до 100 км/год за 3,4 с і розвиває 299 км/год. Новий Mercedes 190 Evo оснастили самоблокувальним диференціалом, а також сучасними підвіскою і гальмами.

До речі, нещодавно відродили ще одну легендарну модель 80-х — купе Audi Quattro.

Також Фокус писав про покинутий заряджений кросовер Mercedes із України в Парижі.