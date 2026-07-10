RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Від інженера Ferrari і Lamborghini: італійський суперкар 60-х повертається на ринок (фото)

Bizzarrini 5300
Bizzarrini 5300 GT повернуть у виробництво

Суперкар Bizzarrini 5300 GT 1964 року повертається у виробництво. Відроджена модель зберігає вінтажний дизайн та V8 від Corvette.

Новий Bizzarrini 5300 GT почнуть випускати в 2027 році й усього зберуть 10 авто. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Bizzarrini 5300 GT
Авто оснащене 400-сильним V8 від Corvette

Суперкар є творінням інженера Джотто Бідзарріні, який прославився тим, що створював двигуни V12 для Ferrari та Lamborghini. Усього з 1964 по 1968 рік виготовили 133 таких купе з двигунами від Chevrolet Corvette.

Відтворити вирішили кабріолет Bizzarrini 5300 GT зі знімним дахом, який існував у вигляді прототипа в 60-х, проте, на відміну від купе, так і не став серійним. Авто зберегло елегантний класичний дизайн із плавними лініями кузова, довгим низьким капотом, звуженою "кормою" та крупними фарами, проте всі кузовні панелі тепер карбонові.

Відео дня
Салон Bizzarrini 5300 GT
Салон оздоблений шкірою і деревом

Ретростиль зберігся і в салоні. В оздобленні використали дорогі шкіру та дерево. Утім, усе ж додали сучасний кондиціонер і бездротову зарядку смартфона.

Важливо
Легенда з 70-х: McLaren відродив свій найперший суперкар (фото, відео)
Легенда з 70-х: McLaren відродив свій найперший суперкар (фото, відео)

Суперкар Bizzarrini 5300 GT зберіг 5,3-літровий V8 від Corvette 60-х, але замість карбюратора встановили впорскування, що збільшило потужність із 365 до 400 сил. Максимальна швидкість становить 281 км/год.

новий Bizzarrini 5300
Дах суперкара знімається

Крім того, авто отримало спортивний нікель-хромовий вихлоп і нову 5-ступінчасту механічну КПП. У нього сучасні гальма Brembo та підвіска від Koni з регульованими амортизаторами.

Між іншим, у виробництво повертають і знамените купе Audi Quattro 80-х років.

Також Фокус розповідав про відроджену Alfa Romeo 90-х із мотором Ferrari.