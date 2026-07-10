Від інженера Ferrari і Lamborghini: італійський суперкар 60-х повертається на ринок (фото)
Суперкар Bizzarrini 5300 GT 1964 року повертається у виробництво. Відроджена модель зберігає вінтажний дизайн та V8 від Corvette.
Новий Bizzarrini 5300 GT почнуть випускати в 2027 році й усього зберуть 10 авто. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Суперкар є творінням інженера Джотто Бідзарріні, який прославився тим, що створював двигуни V12 для Ferrari та Lamborghini. Усього з 1964 по 1968 рік виготовили 133 таких купе з двигунами від Chevrolet Corvette.
Відтворити вирішили кабріолет Bizzarrini 5300 GT зі знімним дахом, який існував у вигляді прототипа в 60-х, проте, на відміну від купе, так і не став серійним. Авто зберегло елегантний класичний дизайн із плавними лініями кузова, довгим низьким капотом, звуженою "кормою" та крупними фарами, проте всі кузовні панелі тепер карбонові.
Ретростиль зберігся і в салоні. В оздобленні використали дорогі шкіру та дерево. Утім, усе ж додали сучасний кондиціонер і бездротову зарядку смартфона.Важливо
Суперкар Bizzarrini 5300 GT зберіг 5,3-літровий V8 від Corvette 60-х, але замість карбюратора встановили впорскування, що збільшило потужність із 365 до 400 сил. Максимальна швидкість становить 281 км/год.
Крім того, авто отримало спортивний нікель-хромовий вихлоп і нову 5-ступінчасту механічну КПП. У нього сучасні гальма Brembo та підвіска від Koni з регульованими амортизаторами.
Між іншим, у виробництво повертають і знамените купе Audi Quattro 80-х років.
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