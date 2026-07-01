Звір із двигуном від Ferrari: італійський спортивний седан 90-х повертають на ринок (фото)

Седан Alfa Romeo 155 90-х років повертається у форматі трекового авто. Сучасну модель запропонують у версіях потужністю до 740 сил.

Нова Alfa Romeo 155 — творіння молодої італійської компанії SGT Automobili. Седан, який назвали 5S-SGT, випустять лімітованою серією, повідомляє сайт Autocar.

Авто отримало обвіс і велике антикрило

В основі новинки лежить сучасний заряджений седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, який є прямим спадкоємцем Alfa Romeo 155 1992-1998 років. Для нього створили карбоновий кузов із рубаним дизайном у стилі гоночної Alfa Romeo 155 з чемпіонату DTM. Авто має агресивний обвіс, великий дифузор та чимале антикрило. Маса становить 1490-1590 кг.

Салон оздобили карбоном і алькантарою

Із салону Alfa Romeo Giulia прибрали задні сидіння, зате встановили каркас безпеки і систему автоматичного пожежогасіння. Також з'явилися спортивні передні крісла з карбоновим каркасом, а в оздобленні використали вуглеволокно та алькантару. На центральній панелі тепер розміщені перемикачі-тумблери.

Відео дня

Важливо

Українські майстри відтворили знаменитий непереможний болід "Формули-1" 50-х (фото, відео)

Седан зберіг 2,9-літровий V6 твін-турбо Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (його створили у Ferrari). У версії Stradale його потужність зросла до 612 к. с., а в Trofeo — до 740 сил. Також встановили гучний спортивний вихлоп.

Седан запропонують у версіях на 612 і 740 сил

Нова Alfa Romeo 155 5S-SGT оснащена 8-ступінчастим автоматом, а в повному приводі з'явився задньопривідний режим. Крім того, доопрацювали ходову авто, а жорсткість кузова збільшили на 25%. Оснащення включає електронний диференціал та адаптивні амортизатори.

До речі, на ринок повертається і знаменитий Aston Martin Джеймса Бонда.

Також Фокус розповідав про відроджений Ford Escort.