Зверь с двигателем от Ferrari: итальянский спортивный седан 90-х возвращают на рынок (фото)

Седан Alfa Romeo 155 90-х годов возвращается в формате гоночного автомобиля. Современная модель будет предлагаться в версиях мощностью до 740 сил.

Новая Alfa Romeo 155 — творение молодой итальянской компании SGT Automobili. Седан, получивший название 5S-SGT, будет выпущен ограниченной серией, сообщает сайт Autocar.

Автомобиль получил обвес и большое антикрыло

В основе новинки лежит современный спортивный седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, который является прямым наследником Alfa Romeo 155 1992–1998 годов. Для него создали карбоновый кузов с резким дизайном в стиле гоночной Alfa Romeo 155 из чемпионата DTM. Автомобиль имеет агрессивный обвес, большой диффузор и внушительное антикрыло. Масса составляет 1490–1590 кг.

Салон отделан карбоном и алькантарой

Из салона Alfa Romeo Giulia убрали задние сиденья, зато установили каркас безопасности и систему автоматического пожаротушения. Также появились спортивные передние кресла с карбоновым каркасом, а в отделке использованы углеволокно и алькантара. На центральной панели теперь размещены переключатели-тумблеры.

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Седан сохранил 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (его разработали в Ferrari). В версии Stradale его мощность выросла до 612 к. с., а в Trofeo — до 740 сил. Также установлена громкая спортивная выхлопная система.

Седан будет предлагаться в версиях мощностью 612 и 740 сил

Новая Alfa Romeo 155 5S-SGT оснащена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а в полноприводной версии появился режим заднего привода. Кроме того, доработали ходовую часть автомобиля, а жесткость кузова увеличили на 25%. В комплектацию входят электронный дифференциал и адаптивные амортизаторы.

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