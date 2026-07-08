Зірка ралі: легендарний Audi 80-х повертають у виробництво (фото)

Знаменитий Audi Quattro повертається на ринок. Сучасна версія моделі зберегла знайомий стиль, проте стала потужнішою.

Відроджений Audi Quattro — творіння німецької компанії HSR Manufaktur. Про модель із індексом Type 859 розповіли на сайті Carscoops.

Новий Audi Quattro повторює дизайн знаменитого предка

В якості зразка для наслідування обрали версію купе Audi Sport Quattro 1984 року, яке відзначилося в ралі. В основі авто лежить вкорочене шасі Audi 90 Coupe, проте кузовні панелі повністю нові та виготовлені з карбону. Маса авто — лише 1200 кг.

Спорткар повторює стиль Audi Sport Quattro і має схожий силует та розширені крила. Разом із тим, у нього масивніші та агресивніші бампери, світлодіодна оптика та сучасні литі диски. Також спорткар отримав велике регульоване антикрило, обвіс та активні аеродинамічні елементи.

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Купе отримало велике антикрило

Салон Audi Sport Quattro оздобили алькантарою та карбоном. Усередині встановили спортивні кермо та сидіння.

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Новий Audi Quattro оснащений 2,5-літровим п'ятициліндровим турбомотором потужністю 600 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Він отримав повний привід Quattro із центральним диференціалом Torsen та самоблокувальним диференціалом ззаду. Крім того, встановлені активна підвіска та карбоново-керамічні гальма.

Салон оздоблений карбоном і алькантарою Купе отримало спортивні крісла

Усього збираються випустити 84 таких авто. Ціна Audi Quattro становить 500 000 євро.

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