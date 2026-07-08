Звезда ралли: легендарный Audi 80-х возвращается в производство (фото)

Знаменитый Audi Quattro возвращается на рынок. Современная версия модели сохранила знакомый стиль, но стала мощнее.

Возрождённый Audi Quattro — творение немецкой компании HSR Manufaktur. О модели с индексом Type 859 рассказали на сайте Carscoops.

Новый Audi Quattro повторяет дизайн своего знаменитого предка

В качестве образца для подражания выбрали версию купе Audi Sport Quattro 1984 года, прославившуюся в ралли. В основе автомобиля лежит укороченное шасси Audi 90 Coupe, однако кузовные панели полностью новые и изготовлены из углеродного волокна. Масса автомобиля — всего 1200 кг.

Спортивный автомобиль повторяет стиль Audi Sport Quattro и имеет схожий силуэт и расширенные крылья. В то же время у него более массивные и агрессивные бамперы, светодиодная оптика и современные литые диски. Также спорткар получил большой регулируемый антикрыло, обвес и активные аэродинамические элементы.

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Купе получило большое антикрыло

Салон Audi Sport Quattro отделан алькантарой и карбоном. В салоне установлены спортивный руль и сиденья.

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Новый Audi Quattro оснащен 2,5-литровым пятицилиндровым турбомотором мощностью 600 к. с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Он получил полный привод Quattro с центральным дифференциалом Torsen и самоблокирующимся дифференциалом сзади. Кроме того, установлены активная подвеска и карбоново-керамические тормоза.

Салон отделан карбоном и алькантарой Купе получило спортивные сиденья

Всего планируется выпустить 84 таких автомобиля. Цена Audi Quattro составляет 500 000 евро.

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