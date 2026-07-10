От инженера Ferrari и Lamborghini: итальянский суперкар 60-х возвращается на рынок (фото)

Суперкар Bizzarrini 5300 GT 1964 года возвращается в производство. Возрожденная модель сохраняет винтажный дизайн и двигатель V8 от Corvette.

Новую модель Bizzarrini 5300 GT начнут выпускать в 2027 году, и всего будет собрано 10 автомобилей. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Автомобиль оснащен 400-сильным двигателем V8 от Corvette

Этот суперкар — творение инженера Джотто Бидзарини, прославившегося тем, что создавал двигатели V12 для Ferrari и Lamborghini. Всего с 1964 по 1968 год было выпущено 133 таких купе с двигателями от Chevrolet Corvette.

Решили воссоздать кабриолет Bizzarrini 5300 GT со съемной крышей, который существовал в виде прототипа в 60-х, однако, в отличие от купе, так и не пошел в серию. Автомобиль сохранил элегантный классический дизайн с плавными линиями кузова, длинным низким капотом, суженной "кормой" и крупными фарами, однако все кузовные панели теперь изготовлены из углеродного волокна.

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Салон отделан кожей и деревом

Ретростиль сохранился и в салоне. В отделке использованы дорогая кожа и дерево. Впрочем, всё же добавили современный кондиционер и беспроводную зарядку для смартфона.

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Суперкар Bizzarrini 5300 GT сохранил 5,3-литровый V8 от Corvette 60-х, но вместо карбюратора установили систему впрыска, что позволило увеличить мощность с 365 до 400 сил. Максимальная скорость составляет 281 км/ч.

Крыша суперкара снимается

Кроме того, автомобиль получил спортивную никель-хромированную выхлопную систему и новую 5-ступенчатую механическую КПП. Он оснащен современными тормозами Brembo и подвеской Koni с регулируемыми амортизаторами.

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