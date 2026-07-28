Не їздив рік: у Парижі виявили занедбаним рідкісний заряджений Mercedes із України (фото)

На одній із вулиць Парижа уже рік стоїть спортивний кросовер Mercedes ML63 AMG. Раритетне авто має українські номери.

Заряджений Mercedes ML63 AMG W164 покинули у центрі Парижа та не експлуатують. Світлини кросовера опублікували на сторінці soupapes_spotting в Instagram.

Заряджений кросовер не їздив щонайменше рік Фото: instagram.com/soupapes_spotting/

Повідомляється, що кросовер Mercedes не їздив щонайменше рік. На кузові видно іржу, а під автомобілем вже поросла трава. Про те, що Mercedes ML63 AMG давно не їздив, також свідчить опущена пневмопідвіска.

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У базі даних OpenDataUA вказано, що це Mercedes ML63 AMG 2007 року, який в останнє проходив перереєстрацію на нового власника у жовтні 2021 року.

Mercedes ML63 AMG оснащений 510-сильним V8 Фото: instagram.com/soupapes_spotting/

Заряджений варіант Mercedes ML другого покоління випускали з 2006 по 2011 рік. Кросовер оснащений великим атмосферним V8 об'ємом 6,2 л на 517 к. с. і 630 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

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Під авто проросла трава Фото: instagram.com/soupapes_spotting/

Кросовер Mercedes ML63 AMG має спортивну пневмопідвіску та покращені гальма. Він вирізняється агресивнішим дизайном із розширеними крилами та 19-дюймовими дисками, а в салоні встановлені спортивні сидіння.

До речі, нещодавно в Києві помітили рідкісний заряджений Mercedes на "бляхах".

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