Mercedes-Benz 540K Special Roadster: що сталося з "Блакитним гусаком" Германа Герінга (фото, відео)

Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1937 року випуску, який належав одному з найвідоміших нацистів Герману Герінгу, найближчому соратнику та поплічнику Адольфа Гітлера, планують відреставрувати в Австралії.

Цей автомобіль, ймовірно, — останній, що належав Герінгу, і тепер розпочинається масштабний реставраційний проєкт, пише BILD. У свої найкращі часи Герінг використовував цей кабріолет для державних візитів та урочистих поїздок.

Реставрацією займеться майстерня Sleeping Beauties Restoration у Брісбені. Роботи триватимуть від чотирьох до п’яти років, а складність реставрації посилюється тим, що багатьох деталей уже не випускають, тому їх доведеться виготовляти вручну заново, спираючись на історичні специфікації.

Автомобіль було подаровано Герману Герінгу Адольфом Гітлером Фото: з відкритих джерел

Орієнтовна вартість реставрації — від 1,5 до 2 млн євро.

Чи захоче хтось із колекціонерів згодом придбати цей раритет — невідомо, з огляду на його сумнозвісного власника.

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Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1937 року випуску, що позначається як 540Ks, із шасі №169334, який належав Герінгу, за даними корпорації Mercedes, був останнім екземпляром цього типу. Свого часу він вважався одним із найпотужніших і найрозкішніших автомобілів у світі. У період з 1936 по 1940 рік було випущено лише 419 екземплярів 540К.

У мережі є інформація про те, що цей автомобіль Герінг нібито отримав у подарунок від Гітлера на свій день народження, а в салоні навіть була табличка з ім’ям дарувальника. Однак офіційних підтверджень цих даних знайти не вдалося.

Фото: з відкритих джерел

Технічні характеристики та особливості автомобіля

5401-кубовий рядний 8-циліндровий двигун з наддувом при увімкненому компресорі системи Рутс дозволяв розвивати потужність у 185 к.с., при цьому швидкість досягала 200 км/год.

Кузов автомобіля був броньованим, виготовленим на замовлення, з куленепробивним склом товщиною в три пальці та вибухозахисними елементами, доданими на спеціальне прохання Герінга. Ззаду замість відкидних крісел у машині встановили броньовану плиту, що миттєво піднімалася, управління якою перебувало у водія.

Фото: Вiкiпедiя

Кабріолет, який спочатку не був призначений для такого "обвісу" у вигляді важкої броні, був досить важким у керуванні, а на поворотах міг занести.

Проте Герінг знайшов застосування родстеру, перетворивши його вагу на перевагу, і іноді полював на ньому на оленів та лосів.

Цей Mercedes-Benz 540K Special Roadster вирізнявся світло-блакитним забарвленням, що відповідало його пихатості та регаліям високопоставленого офіцера Люфтваффе, через що автомобіль і прозвали "Блакитним гусаком". Ба більше, сидіння кабріолета також були обтягнуті блакитною шкірою.

На дверцята автомобіля було нанесено зображення двох орлів у польоті зі свастикою — як знак приналежності до вищої нацистської касти.

Протягом зими 1940–1941 років Герінг відправив родстер назад до Зіндельфінгена на завод "Даймлер-Бенц" для перефарбування, оскільки покриття "блакитний металік" сильно потьмяніло.

Також механікам довелося трохи "підправити" салон після того, як з часом Герінг значно набрав вагу. Щоб він не тиснув животом на кермо, товщину спинки водійського сидіння зменшили на 100 мм. Всю задню подушку було перероблено та обтягнуто новою шкірою, яка відрізнялася як за кольором, так і за якістю від тієї, що була на пасажирських сидіннях.

Машина разом із командувачем Люфтваффе була захоплена 4 травня 1945 року 101-ю повітряно-десантною дивізією США ("Кричущі орли"), коли американські та британські війська увійшли до нацистської цитаделі Берхтесгаден, де розташовувався Бергхоф Гітлера.

Американські солдати відібрали у Герінга його улюблену машину Фото: з відкритих джерел

Наступним його власником став американський полковник Хайнтгес. Він перефарбував автомобіль в оливково-зелений колір із армійською зіркою на капоті. Mercedes 540 K залишався в Німеччині, що перебувала під контролем США, до кінця окупації.

У вересні 1945 року було оформлено навантажувальний ордер, і під охороною 10 десантників на чолі з сержантом Д. Коксом із тієї ж 101-ї повітряно-десантної дивізії автомобілі нацистів (Гітлера та Герінга) були доставлені до Вашингтона.

Американські солдати позують у автомобілях Гітлера та Герінга Фото: з відкритих джерел

Далі історичні версії того, що сталося з автомобілем, розходяться.

Версія №1

Згідно з однією з них, у 1956 році відділ з продажу майна служби тилу штату Меріленд виставив родстер Герінга на аукціон як непрофільний державний актив. Автомобіль було продано Жаку Таніку з Грінвіча за $2167.

У 1957 році "Гусак" знову змінив власника — ним став доктор Джордж Бітгуд-молодший, який заплатив за легендарну машину дуже солідну на ті часи суму в $10 000. Він перефарбував машину в чорний колір і заново хромував деякі деталі.

Наприкінці 90-х зять Бітгуда звернувся до реставратора старовинних автомобілів Кріса Чарлтона з компанії "Classic Car Services" із проханням підготувати "Гусfrf" до продажу. Той, як міг, відреставрував автомобіль.

Після смерті Бітгуда "Блакитний гусак" був продемонстрований родиною у червні 2002 року на зустрічі 101-ї повітряно-десантної дивізії у Форт-Кемпбелл, штат Кентуккі. Потім автомобіль продали компанії Carnlough International Limited (Гернсі).

Стверджується, що це відреставрований родстер Герінга Фото: з відкритих джерел

Версія № 2

За іншими даними, зокрема й за інформацією Bild, автомобіль було продано Річарду Тейлору з Північної Кароліни, і він багато років простояв практично в розібраному стані.

У 2013 році організація з Флориди High Velocity Classics Inc зібрала групу експертів та інвесторів для відновлення кабріолета до рівня, що відповідає виставковим зразкам, плануючи потім демонструвати його на різних національних виставках, перш ніж продати в колекцію або передати до музею. Однак до реставрації справа не дійшла

Зрештою, розібраний "Мерседес" Герінга опинився в Австралії, у майстерні Sleeping Beauties Restoration у Брісбені.

Залишається сподіватися, що цього разу реставрація не обмежиться лише планами. Зараз фахівці розбирають автомобіль до останнього гвинтика, капітально ремонтують електричну систему, двигун і шасі, прагнучи зберегти якомога більше оригінальних матеріалів.

"Ми не реставруємо "Мерседес" Герінга. Ми відновлюємо частинку автомобільної історії. Це велика різниця", — запевнив керуючий директор Джеймс Ісаак Міллар.

Нагадаємо, старий 65-річний Chevrolet виставили на аукціон за ціною понад мільйон доларів.

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