Mercedes-Benz 540K Special Roadster: что случилось с "Голубым гусем" Германа Геринга (фото, видео)

Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1937 года выпуска, который принадлежал одному из самых известных нацистов Герману Герингу, ближайшему соратнику и пособнику Адольфа Гитлера, собираются вернуть к жизни в Австралии.

Это авто, вероятно, — последнее, принадлежавшее Герингу, и теперь начинается масштабный реставрационный проект, пишет BILD. В свои лучшие времена Геринг использовал этот кабриолет для государственных визитов и торжественных выездов.

Реставрацией займется мастерская Sleeping Beauties Restoration в Брисбене. Работы продлятся от четырех до пяти лет, а сложность реставрации усугубляется тем, что многих деталей уже нет в производстве, поэтому их придется изготавливать вручную заново, опираясь на исторические спецификации.

Авто было подарено Герману Герингу Адольфом Гитлером Фото: из открытых источников

Предполагаемая стоимость реставрации — от 1,5 до 2 млн евро.

Захочет ли кто-то из коллекционеров потом купить этот раритет, неизвестно, учитывая его печально известного владельца.

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Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1937 года выпуска, обозначаемый как 540Ks, с шасси №169334, принадлежавший Герингу, по данным корпорации Mercedes, был последним экземпляром такого типа. В свое время он считался одним из самых мощных и роскошных авто в мире. В период с 1936 по 1940 год было выпущено только 419 экземпляров 540К.

В сети есть информация о том, что это авто Геринг якобы получил в подарок от Гитлера на свой день рождения, а в салоне даже была табличка с именем дарителя. Однако официальных подтверждений этим данным найти не удалось.

Фото: из открытых источников

Технические характеристики и особенности автомобиля

5401-кубовый рядный 8-цилиндровый двигатель с наддувом при включенном компрессоре системы Рутc позволял развить мощность в 185 л. с., скорость при этом достигала 200 км/ч.

Кузов авто был бронированный, изготовленный на заказ, с пуленепробиваемыми стеклами толщиной в три пальца и взрывозащитными элементами, добавленными по специальному запросу Геринга. Сзади вместо откидных кресел в машине установили мгновенно поднимающуюся бронированную плиту, управление которой находилось у водителя.

Фото: Википедия

Кабриолет, изначально не предназначенный для такого "обвеса" в виде тяжелой брони, был довольно тяжелым в управлении, а на поворотах рисковал уйти в занос.

Тем не менее Геринг нашел применение родстеру, а его тяжесть превратил в преимущество и иногда охотился на нем на оленей и лосей.

Этот Mercedes-Benz 540K Special Roadster отличала светло-голубая окраска, соответствующая его тщеславию и регалиям высокопоставленного офицера Люфтваффе, из-за чего авто и прозвали "Голубым гусем". Более того, сидения кабриолета также были обтянуты в голубую кожу.

На дверцу авто были нанесены два парящих орла со свастикой, как знак принадлежности к высшей нацистской касте.

В течении зимы 1940-1941 годов Геринг отправил родстер обратно в Зиндельфинген на завод Даймлер-Бенц, для перекраски, так как покрытие "голубой металлик" сильно потускнело.

Также механикам пришлось немного "подправить" салон после того, как со временем Геринг со временем сильно поправился. Чтобы он не упирался в руль животом, толщину спинки водительского сиденья уменьшили на 100 мм. Вся задняя подушка была переделана и обтянута новой кожей отличавшейся и по цвету, и по качеству от той, что была на пассажирских сиденьях.

Машина вместе с командующим Люфтваффе были захвачена 4 мая 1945 года 101-й воздушно-десантной дивизией США ("Кричащие орлы"), когда американские и британские войска вошли в нацистскую цитадель Берхтесгаден, где располагался Бергхоф Гитлера.

Американские солдаты забрали у Геринга его любимую машину Фото: из открытых источников

Его следующим владельцем стал американский полковник Хайнтгес. Он перекрасил авто в оливково-зеленый цвет с армейской звездой на капоте. Mercedes 540 K оставался в контролируемой США Германии до конца оккупации.

В сентябре 1945 года был выписан погрузочный ордер и под охраной 10 десантников во главе с сержантом Д. Коксом из все той же 101 воздушно-десантной дивизии, автомобили нацистов (Гитлера и Геринга) были доставлены в Вашингтон.

Американские солдаты позируют в автомобилях Гитлера и Геринга Фото: из открытых источников

Далее исторические версии, что случилось с авто, разнятся.

Версия №1

По одной из них, в 1956 году отделение по продажи собственности службы тыла штата Мэриленд выставило родстер Геринга на аукцион, как не профильный государственный актив. Автомобиль был продан Жаку Танику из Гринвича за $2167.

В 1957 году "Гусь" снова сменил владельца — им стал доктор Джордж Битгуд-младший, заплативший за легендарную машину очень приличную по тем временам сумму в $10000. Он перекрасил машину в черный цвет и заново хромировал некоторые детали.

В конце 90-ых зять Битгуда обратился к реставратору давних авто Крису Чарльтону из компании "Classic Car Services", с просьбой подготовить "Гуся" к продаже. Тот, как мог, отреставрировал авто.

После смерти Битгуда "Голубой гусь" был показан семьей в июне 2002 года на встрече 101-й воздушно-десантной дивизии в Форт Кэмпбелл, Кентукки. Затем автомобиль был продан Carnlough International Limited (Гернси).

Утверждается, что это отреставрированный родстер Геринга Фото: из открытых источников

Версия №2

По другой информации, в том числе и Bild, авто было продано РичардуТейлору из Северной Каролины и много лет простояло практически в разобранном виде.

В 2013 году организация из Флориды High Velocity Classics Inc собирала группу экспертов и инвесторов для восстановления кабриолета до уровня, соответствующего выставочным образцам, планируя затем демонстрировать его на различных национальных выставках, прежде, чем продать в коллекцию или передать в музей. Однако до реставрации не дошло

В конце-концов разобранный Mercedes Геринга оказался в Австралии в мастерской Sleeping Beauties Restoration в Брисбене.

Остается надеяться, что в этот раз реставрация не ограничиться только планами. Сейчас специалисты разбирают автомобиль до последнего винтика, капитально ремонтируют электрическую систему, двигатель и шасси, стремясь сохранить как можно больше оригинальных материалов.

"Мы не реставрируем Mercedes Геринга. Мы восстанавливаем частицу автомобильной истории. Это большая разница", — заверил управляющий директор Джеймс Исаак Миллар.

Напомним, старый 65-летний Chevrolet выставили на аукцион по цене более миллиона долларов.

Также сообщалось, что ржавый "Гелендваген" превратили в покорителя бездорожья.