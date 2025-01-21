Новая жизнь классики: ржавый "Гелендваген" превратили в покорителя бездорожья (фото)

Классический Mercedes G-Class отреставрировали и улучшили его проходимость. В салоне установили роскошные кожаные кресла и современную аудиосистему с дисплеем.

Related video

Старый военный Mercedes-Benz G-Class 80-х годов стал основой для интересного проекта. Внедорожник осовременили и подготовили к тяжелому бездорожью. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Авто получило внедорожные шины и новую мягкую крышу

Реставрацию и тюнинг "Гелендвагена" выполнила британская компания Legacy Overland. Внедорожник перекрасили в золотистый цвет, установили новую мягкую крышу и современные светодиодные фары.

Важно

Великаны на мостовой: во Львове засветились впечатляющие шестиколесные "Гелендвагены" (фото)

Mercedes G-Class оснастили стальными бамперами, дугами, лебедкой и шноркелем для преодоления водных преград. Кроме того, его клиренс вырос на 50 мм и установлены 20-дюймовые литые диски от AMG с внедорожной резиной.

В салоне заменили руль и установили современную акустику

Салон "Гелендвагена" обшили дорогой коричневой кожей. Внутри установили новые кресла (авто рассчитано на 8 человек) и винтажный руль с деревянным ободом. Также появилась современная аудиосистема Sony с сенсорным дисплеем, USB-портами и Bluetooth.

В отделке использована дорогая кожа

2,3-литровую бензиновую четверку на 125 л. с. обновили — заменили прокладки, форсунки и датчики. В подвеске Mercedes G-Class появились новые усиленные пружины и амортизаторы.

Кстати, недавно в Киеве видели эксклюзивный тюнингованный "Гелендваген" за 280 000 евро.

Также Фокус писал о новом роскошном купе Mercedes-Benz.