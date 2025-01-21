Нове життя класики: іржавий "Гелендваген" перетворили на підкорювача бездоріжжя (фото)
Класичний Mercedes G-Class відреставрували та покращили його прохідність. У салоні встановили розкішні шкіряні крісла та сучасну аудіосистему з дисплеєм.
Старий військовий Mercedes-Benz G-Class 80-х років став основою для цікавого проєкту. Позашляховик осучаснили та підготували до важкого бездоріжжя. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Реставрацію та тюнінг "Гелендвагена" виконала британська компанія Legacy Overland. Позашляховик перефарбували у золотистий колір, встановили новий м’який дах та сучасні світлодіодні фари.Важливо
Mercedes G-Class оснастили сталевими бамперами, дугами, лебідкою та шноркелем для подолання водних перешкод. Крім того, його кліренс зріс на 50 мм та встановлені 20-дюймові литі диски від AMG із позашляховою гумою.
Салон "Гелендвагена" обшили дорогою коричневою шкірою. Усередині встановили нові крісла (авто розраховане на 8 осіб) та вінтажне кермо з дерев’яним ободом. Також з’явилася сучасна аудіосистема Sony із сенсорним дисплеєм, USB-портами та Bluetooth.
2,3-літрову бензинову четвірку на 125 к. с. оновили – замінили прокладки, форсунки та датчики. У підвісці Mercedes G-Class з’явилися нові посилені пружини та амортизатори.
До речі, нещодавно в Києві бачили ексклюзивний тюнінгований "Гелендваген" за 280 000 євро.
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