Нове життя класики: іржавий "Гелендваген" перетворили на підкорювача бездоріжжя (фото)

Класичний Mercedes G-Class відреставрували та покращили його прохідність. У салоні встановили розкішні шкіряні крісла та сучасну аудіосистему з дисплеєм.

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Старий військовий Mercedes-Benz G-Class 80-х років став основою для цікавого проєкту. Позашляховик осучаснили та підготували до важкого бездоріжжя. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Авто отримало позашляхові шини та новий м'який дах

Реставрацію та тюнінг "Гелендвагена" виконала британська компанія Legacy Overland. Позашляховик перефарбували у золотистий колір, встановили новий м’який дах та сучасні світлодіодні фари.

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Mercedes G-Class оснастили сталевими бамперами, дугами, лебідкою та шноркелем для подолання водних перешкод. Крім того, його кліренс зріс на 50 мм та встановлені 20-дюймові литі диски від AMG із позашляховою гумою.

У салоні замінили кермо та встановили сучасну акустику

Салон "Гелендвагена" обшили дорогою коричневою шкірою. Усередині встановили нові крісла (авто розраховане на 8 осіб) та вінтажне кермо з дерев’яним ободом. Також з’явилася сучасна аудіосистема Sony із сенсорним дисплеєм, USB-портами та Bluetooth.

В оздобленні використана дорога шкіра

2,3-літрову бензинову четвірку на 125 к. с. оновили – замінили прокладки, форсунки та датчики. У підвісці Mercedes G-Class з’явилися нові посилені пружини та амортизатори.

До речі, нещодавно в Києві бачили ексклюзивний тюнінгований "Гелендваген" за 280 000 євро.

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