Розкішного конкурента Bentley Continental GT від Mercedes показали на перших зображеннях
Купе Mercedes S-Class запропонують у виконанні від Maybach та AMG. Розкішне авто запропонують із двигунами V8 та V12 потужністю до 800 сил.
У лінійку Mercedes-Benz S-Class повернеться купе. Патентні зображення розкішного авто потрапили в інтернет. Про це повідомляє видання Car and Driver.
Модель зареєстрували у Відомстві з інтелектуальної власності ЄС 8 січня. Купе Mercedes S-Class може стати частиною нової лінійки Mythos, до якої входитимуть найексклюзивніші моделі марки. Основним конкурентом стане Bentley Continental GT.
Новий Mercedes S-Class Coupe зовні нагадує седан, проте вирізняється елегантнішим силуетом із вигнутим дахом. Автомобіль вирізняється двоколірним забарвленням.Важливо
Розсекречено два варіанти купе Mercedes S-Class – спортивний AMG та розкішний Maybach. Вони відрізняються дизайном решітки радіатора та бамперів, а Mercedes-Maybach S-Class Coupe також отримав розділене заднє скло.
Очікується, що седан Mercedes S-Class W223 стане донором двигунів. Купе у версії Maybach комплектуватимуть 4,0-літровим V8 твін-турбо на 503 к. с. та 6,0-літровим 612-сильним V12 з турбонаддувом, а варіант від AMG отримає 802-сильну плагін-гібридну установку з V8 та електромотором.
До речі, нещодавно помітили унікальний універсал Mercedes S-Class W223.
Також Фокус писав, що в Україні з'явився найшвидший Mercedes S-Class.