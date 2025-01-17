Розкішного конкурента Bentley Continental GT від Mercedes показали на перших зображеннях

Купе Mercedes S-Class запропонують у виконанні від Maybach та AMG. Розкішне авто запропонують із двигунами V8 та V12 потужністю до 800 сил.

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У лінійку Mercedes-Benz S-Class повернеться купе. Патентні зображення розкішного авто потрапили в інтернет. Про це повідомляє видання Car and Driver.

Mercedes-AMG S-Class Coupe Фото: Car and Driver

Модель зареєстрували у Відомстві з інтелектуальної власності ЄС 8 січня. Купе Mercedes S-Class може стати частиною нової лінійки Mythos, до якої входитимуть найексклюзивніші моделі марки. Основним конкурентом стане Bentley Continental GT.

Купе вирізняється елегантним дизайном Фото: Car and Driver

Новий Mercedes S-Class Coupe зовні нагадує седан, проте вирізняється елегантнішим силуетом із вигнутим дахом. Автомобіль вирізняється двоколірним забарвленням.

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Розсекречено два варіанти купе Mercedes S-Class – спортивний AMG та розкішний Maybach. Вони відрізняються дизайном решітки радіатора та бамперів, а Mercedes-Maybach S-Class Coupe також отримав розділене заднє скло.

Купе Maybach матиме розділене заднє скло Фото: Car and Driver

Очікується, що седан Mercedes S-Class W223 стане донором двигунів. Купе у версії Maybach комплектуватимуть 4,0-літровим V8 твін-турбо на 503 к. с. та 6,0-літровим 612-сильним V12 з турбонаддувом, а варіант від AMG отримає 802-сильну плагін-гібридну установку з V8 та електромотором.

До речі, нещодавно помітили унікальний універсал Mercedes S-Class W223.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився найшвидший Mercedes S-Class.