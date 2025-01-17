Роскошного конкурента Bentley Continental GT от Mercedes показали на первых изображениях

Купе Mercedes S-Class предложат в исполнении от Maybach и AMG. Роскошное авто предложат с двигателями V8 и V12 мощностью до 800 сил.

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В линейку Mercedes-Benz S-Class вернется купе. Патентные изображения роскошного авто попали в интернет. Об этом сообщает издание Car and Driver.

Mercedes-AMG S-Class Coupe Фото: Car and Driver

Модель зарегистрировали в Ведомстве по интеллектуальной собственности ЕС 8 января. Купе Mercedes S-Class может стать частью новой линейки Mythos, в которую будут входить самые эксклюзивные модели марки. Основным конкурентом станет Bentley Continental GT.

Купе отличается элегантным дизайном Фото: Car and Driver

Новый Mercedes S-Class Coupe внешне напоминает седан, однако отличается более элегантным силуэтом с изогнутой крышей. Автомобиль отличается двухцветной окраской.

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Рассекречены два варианта купе Mercedes S-Class — спортивный AMG и роскошный Maybach. Они отличаются дизайном решетки радиатора и бамперов, а Mercedes-Maybach S-Class Coupe также получил разделенное заднее стекло.

Купе Maybach будет иметь разделенное заднее стекло Фото: Car and Driver

Ожидается, что седан Mercedes S-Class W223 станет донором двигателей. Купе в версии Maybach будут комплектовать 4,0-литровым V8 твин-турбо на 503 л. с. и 6,0-литровым 612-сильным V12 с турбонаддувом, а вариант от AMG получит 802-сильную плагин-гибридную установку с V8 и электромотором.

Кстати, недавно заметили уникальный универсал Mercedes S-Class W223.

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