Не ездил год: в Париже обнаружили заброшенным редкий заряженный Mercedes из Украины (фото)
На одной из улиц Парижа уже год стоит спортивный кроссовер Mercedes ML63 AMG. Это редкое авто имеет украинские номера.
Заряженный Mercedes ML63 AMG W164 оставили в центре Парижа, и он не эксплуатируется. Фотографии кроссовера опубликовали на странице soupapes_spotting в Instagram.
Сообщается, что кроссовер Mercedes не эксплуатировался как минимум год. На кузове видна ржавчина, а под автомобилем уже выросла трава. О том, что Mercedes ML63 AMG давно не ездил, также свидетельствует опущенная пневмоподвеска.Важно
В базе данных OpenDataUA указано, что это Mercedes ML63 AMG 2007 года выпуска, который в последний раз перерегистрировался на нового владельца в октябре 2021 года.
Зарядженный вариант Mercedes ML второго поколения с наддувом выпускали с 2006 по 2011 год. Кроссовер оснащён большим атмосферным V8 объёмом 6,2 л на 517 к. с. и 630 Н∙м. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 5 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.
Кроссовер Mercedes ML63 AMG оснащен спортивной пневмоподвеской и усовершенствованными тормозами. Он отличается более агрессивным дизайном с расширенными крыльями и 19-дюймовыми дисками, а в салоне установлены спортивные сиденья.
Кстати, недавно в Киеве заметили редкий Mercedes с заряженной батареей на "бляхах".
Также Фокус рассказывал о редком бронированном Mercedes 80-х годов в Украине.