Не ездил год: в Париже обнаружили заброшенным редкий заряженный Mercedes из Украины (фото)

На одной из улиц Парижа уже год стоит спортивный кроссовер Mercedes ML63 AMG. Это редкое авто имеет украинские номера.

Заряженный Mercedes ML63 AMG W164 оставили в центре Парижа, и он не эксплуатируется. Фотографии кроссовера опубликовали на странице soupapes_spotting в Instagram.

Заряженный кроссовер не эксплуатировался как минимум год Фото: instagram.com/soupapes_spotting/

Сообщается, что кроссовер Mercedes не эксплуатировался как минимум год. На кузове видна ржавчина, а под автомобилем уже выросла трава. О том, что Mercedes ML63 AMG давно не ездил, также свидетельствует опущенная пневмоподвеска.

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В базе данных OpenDataUA указано, что это Mercedes ML63 AMG 2007 года выпуска, который в последний раз перерегистрировался на нового владельца в октябре 2021 года.

Mercedes ML63 AMG оснащен 510-сильным двигателем V8 Фото: instagram.com/soupapes_spotting/

Зарядженный вариант Mercedes ML второго поколения с наддувом выпускали с 2006 по 2011 год. Кроссовер оснащён большим атмосферным V8 объёмом 6,2 л на 517 к. с. и 630 Н∙м. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 5 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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Под машиной проросла трава Фото: instagram.com/soupapes_spotting/

Кроссовер Mercedes ML63 AMG оснащен спортивной пневмоподвеской и усовершенствованными тормозами. Он отличается более агрессивным дизайном с расширенными крыльями и 19-дюймовыми дисками, а в салоне установлены спортивные сиденья.

Кстати, недавно в Киеве заметили редкий Mercedes с заряженной батареей на "бляхах".

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