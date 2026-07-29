Возрожденная легенда 80-х: знаменитый седан Mercedes 190 возвращают в производство (фото)

Легендарный седан Mercedes-Benz 190 возвращается на рынок. Современная версия автомобиля развивает 765 сил и разгоняется до сотни за 3,4 с.

Новый Mercedes 190 был представлен в итальянском городе Савона. Его возродила компания Vespera Automobili, которая планирует выпустить его ограниченной серией. О проекте, получившем название Vespera Iride Evo 5, рассказали на сайте Motor1.

Обвес и антикрыло изготовлены из углеродного волокна

В качестве образца для подражания был выбран знаменитый седан Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II с турбонаддувом, выпущенный ограниченной серией из 502 автомобилей. Кстати, недавно появилась ещё одна современная версия этой модели.

Новый Mercedes 190 Evo также получил массивный обвес, расширенные крылья и огромный антикрыло, однако теперь все эти детали изготовлены из углеродного волокна. Кроме того, автомобиль получил современную светодиодную оптику и более крупные колесные диски OZ Rally Racing.

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Седан получил светодиодную оптику

Салон Vespera Iride Evo 5 не показали, а лишь отметили, что он будет отделан кожей, алькантарой и карбоном.

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Зато раскрыли технические характеристики Mercedes 190. Под капотом установлен 3,0-литровая рядная шестерка Mercedes M103, дополненная турбиной. Результат — 765 к. с. и 910 Н∙м.

3,0-литровый шестицилиндровый турбодвигатель развивает 765 к. с.

С 6-ступенчатой механической коробкой передач автомобиль массой 1450 кг разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и развивает 299 км/ч. Новый Mercedes 190 Evo оснастили самоблокирующимся дифференциалом, а также современной подвеской и тормозами.

Кстати, недавно возродили ещё одну легендарную модель 80-х — купе Audi Quattro.

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