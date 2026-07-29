Жертва землетрясения: 47-летний Mercedes W123 продают по цене нового "Гелендвагена" (фото)

В США на аукцион выставлен универсал Mercedes W123 1979 года. За него планируют получить до 160 000 долларов.

Высокая цена Mercedes W123 на уровне нового "Гелендвагена", обусловлена тем, что это настоящая капсула времени. Об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома Gooding Christie’s.

В течение 38 лет автомобиль простоял в гараже Фото: GOODING&COMPANY

За 47 лет универсал Mercedes 280 TE W123 проехал всего 6100 км. Он находится в идеальном состоянии, хотя никогда не подвергался реставрации.

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Этот Mercedes W123 1979 года выпуска был приобретен в Италии и активно эксплуатировался всего год. Дело в том, что в 1980 году произошло землетрясение, и гараж с автомобилем оказался заблокированным. Освободить машину удалось только в 2018 году, и оказалось, что она прекрасно сохранилась.

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Автомобиль прекрасно сохранился Фото: GOODING&COMPANY

Универсал Mercedes W123 также отличается интересной комплектацией. Он окрашен в редкий темно-зеленый цвет Nickel Green, а в отделке салона использовано дерево. Автомобиль оснащён климат-контролем и радио Becker, а также имеет третий ряд сидений в багажнике.

В багажнике установлен третий ряд сидений Фото: GOODING&COMPANY

Под капотом Mercedes 280 TE установлена бензинова рядная шестерка объемом 2,8 л с впрыском Bosch. Она развивает 185 сил и работает в паре с 4-ступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч занимает 9,9 с, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Кстати, на этом же аукционе будет выставлено на продажу самое дорогое американское авто всех времен, которое оценили в 25 миллионов долларов.

Также Фокус сообщал, что знаменитый седан Mercedes 190 возвращают в производство.