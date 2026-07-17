Aston Martin створив бойовий позашляховик, але покататися на ньому не вийде: у чому підступ (відео)

Британський виробник ексклюзивних спортивних автомобілів та суперкарів класу "люкс" Aston Martin несподівано представив брутальний бойовий позашляховик.

Aston Martin Dreadnought — це тактичний позашляховик військового зразка, що поєднує характеристики суперкара та боєготовність, пише Autoevolution.

Свою назву він отримав на честь історичного британського лінкора HMS Dreadnought початку ХХ століття.

Броньована обшивка військового класу, шасі з вуглецевого волокна, оптимізована аеродинаміка та фірмове забарвлення Aston Martin Chiltern Green підтверджують навмисно екстремальний характер супертрака Dreadnought.

Салон поєднує в собі надійну функціональність і вишукану розкіш. Легкі, посилені сидіння ковшоподібної форми обтягнуті високоякісною шкірою Oxford Tan.

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Лаконічна горизонтальна приладова панель з вуглецевого волокна вирізняється спрощеною панеллю керування замість стандартних екранів інформаційно-розважальної системи, а також виразним важелем перемикання передач із сатинованим золотим покриттям.

Автомобіль може похвалитися значним переліком тактичного спорядження. У ньому є вбудоване сховище зброї, адаптивні системи розвідки зони бойових дій, збільшений запас палива завдяки наявності резервних паливних баків та тактичні перемикачі для підняття куленепробивних щитів або виклику авіаударів.

Модель приводиться в рух потужним і вражаючим двигуном V12 від Aston Martin, що працює в системі повного приводу. На сьогодні найпотужніший V12 від Aston Martin — це 6,5-літровий атмосферний двигун (розроблений спільно з Cosworth), який у шаленій Valkyrie розвиває 1000 кінських сил.

Незважаючи на всі свої чудові характеристики, цей автомобіль ніколи не виїде на дороги. А все тому, що це прототип, ексклюзивно розроблений для комп’ютерної гри Call of Duty: Modern Warfare 4.

Автомобіль, створений компанією Aston Martin у цифровому форматі у співпраці з розробниками та видавцями гри — Infinity Ward та Activision, — буде повністю доступний для керування в грі після виходу Modern Warfare 4 наприкінці цього року.

Фізична повнорозмірна модель концептуального позашляховика була створена для його публічного дебюту на Fanatics Fest NYC.

єдина фізична копія Aston Martin Dreadnought

Після виходу гри 23 жовтня 2026 року гравці зможуть знайти та захопити Aston Martin Dreadnought у певних точках інтересу в кількох основних ігрових режимах; детальнішу інформацію про них можна знайти на офіційному порталі Aston Martin Partnership Hub.

Базова версія Call of Duty: Modern Warfare 4 коштує $69,99, а преміум-видання — $99,99.

Нагадаємо, що в червні цього року під Києвом розбився смарагдовий Aston Martin вартістю $350 000.

Також повідомлялося, що незвичайний 60-річний універсал Aston Martin оцінили в $1,3 млн.