Aston Martin создал боевой внедорожник, но покататься на нем не получится: в чем подвох (видео)
Британский производитель эксклюзивных спортивных автомобилей и суперкаров класса люкс Aston Martin неожиданно представил брутальный боевой внедорожник.
Aston Martin Dreadnought — это тактический внедорожник военного образца, сочетающий характеристики суперкара и боеготовность, пишет Autoevolution.
Свое название он получил в честь исторического британского линкора HMS Dreadnought начала ХХ века.
Бронированная обшивка военного класса, шасси из углеволокна, оптимизированная аэродинамика и фирменная окраска Aston Martin Chiltern Green подтверждают намеренно экстремальный характер супертрака Dreadnought.
Салон представляет собой сочетание прочной функциональности и высокой роскоши. Легкие, усиленные ковшеобразные сиденья обтянуты высококачественной кожей Oxford Tan.
Чистая, горизонтальная приборная панель из углеродного волокна отличается упрощенной панелью управления вместо стандартных экранов информационно-развлекательной системы, а также выделяющимся рычагом переключения передач с сатинированным золотым покрытием.
Авто может похвастаться внушительным списком тактического снаряжения. В нем есть интегрированное хранилище оружия, адаптивные системы разведки зоны боевых действий, увеличенный запас топлива благодаря наличию резервных топливных баков и тактические переключатели для поднятия пуленепробиваемых щитов или вызова авиаударов.
Модель приводится в движение мощным и внушительным двигателем V12 от Aston Martin, работающим в системе полного привода. Сегодня самый мощный V12 от Aston Martin — это 6,5-литровый атмосферный двигатель (разработанный совместно с Cosworth), который в безумной Valkyrie выдает 1000 лошадиных сил.
При всех своих замечательных характеристиках это авто никогда не выедет на дороги. А все потому, что это образец, эксклюзивно разработанный для компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare 4.
Созданный Aston Martin в цифровом формате в сотрудничестве с разработчиками и издателями игры, Infinity Ward и Activision, автомобиль будет полностью доступен для управления в игре после выхода Modern Warfare 4 в конце этого года.
Физическая полноразмерная модель концептуального внедорожника была создана для его публичного дебюта на Fanatics Fest NYC.
После выхода игры 23 октября 2026 года игроки смогут найти и захватить Aston Martin Dreadnought в определенных точках интереса в нескольких основных игровых режимах, более подробная информация о которых представлена на официальном портале Aston Martin Partnership Hub.
Базовая версия Call of Duty: Modern Warfare 4 стоит $69,99, а премиум-издание — $99,99.
Напомним, в июне этого года под Киевом разбился изумрудный Aston Martin стоимостью $350 000.
Также сообщалось, что необычный 60-летний универсал Aston Martin оценили в $1,3 миллиона.