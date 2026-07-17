Aston Martin создал боевой внедорожник, но покататься на нем не получится: в чем подвох (видео)

Британский производитель эксклюзивных спортивных автомобилей и суперкаров класса люкс Aston Martin неожиданно представил брутальный боевой внедорожник.

Aston Martin Dreadnought — это тактический внедорожник военного образца, сочетающий характеристики суперкара и боеготовность, пишет Autoevolution.

Свое название он получил в честь исторического британского линкора HMS Dreadnought начала ХХ века.

Бронированная обшивка военного класса, шасси из углеволокна, оптимизированная аэродинамика и фирменная окраска Aston Martin Chiltern Green подтверждают намеренно экстремальный характер супертрака Dreadnought.

Салон представляет собой сочетание прочной функциональности и высокой роскоши. Легкие, усиленные ковшеобразные сиденья обтянуты высококачественной кожей Oxford Tan.

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Чистая, горизонтальная приборная панель из углеродного волокна отличается упрощенной панелью управления вместо стандартных экранов информационно-развлекательной системы, а также выделяющимся рычагом переключения передач с сатинированным золотым покрытием.

Авто может похвастаться внушительным списком тактического снаряжения. В нем есть интегрированное хранилище оружия, адаптивные системы разведки зоны боевых действий, увеличенный запас топлива благодаря наличию резервных топливных баков и тактические переключатели для поднятия пуленепробиваемых щитов или вызова авиаударов.

Модель приводится в движение мощным и внушительным двигателем V12 от Aston Martin, работающим в системе полного привода. Сегодня самый мощный V12 от Aston Martin — это 6,5-литровый атмосферный двигатель (разработанный совместно с Cosworth), который в безумной Valkyrie выдает 1000 лошадиных сил.

При всех своих замечательных характеристиках это авто никогда не выедет на дороги. А все потому, что это образец, эксклюзивно разработанный для компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare 4.

Созданный Aston Martin в цифровом формате в сотрудничестве с разработчиками и издателями игры, Infinity Ward и Activision, автомобиль будет полностью доступен для управления в игре после выхода Modern Warfare 4 в конце этого года.

Физическая полноразмерная модель концептуального внедорожника была создана для его публичного дебюта на Fanatics Fest NYC.

единственная физическая копия Aston Martin Dreadnought

После выхода игры 23 октября 2026 года игроки смогут найти и захватить Aston Martin Dreadnought в определенных точках интереса в нескольких основных игровых режимах, более подробная информация о которых представлена ​​на официальном портале Aston Martin Partnership Hub.

Базовая версия Call of Duty: Modern Warfare 4 стоит $69,99, а премиум-издание — $99,99.

Напомним, в июне этого года под Киевом разбился изумрудный Aston Martin стоимостью $350 000.

Также сообщалось, что необычный 60-летний универсал Aston Martin оценили в $1,3 миллиона.