Под Киевом разбился изумрудный Aston Martin стоимостью $350 000: автомобиль принадлежит известному блогеру (видео)

12 июня на трассе в Киевской области произошло ДТП с участием изумрудного Aston Martin стоимостью 350 тысяч долларов. Автомобиль принадлежит известному блогеру и фитнес-тренеру Сергею Данильцу, который в тот момент находился в машине вместе с сыном.

Фотографии эксклюзивного Aston Martin DB12 изумрудно-зеленого цвета ранее публиковала жена Сергея Анастасия, а также об этом писали СМИ. Новость о ДТП с участием этого автомобиля распространили вечером в пятницу местные Telegram-каналы, а жена блогера вскоре подтвердила эту информацию.

Как сообщают очевидцы, авария произошла недалеко от села Чабаны в Киевской области. Судя по кадрам, водитель, возможно, не справился с управлением после поворота, из-за чего машину снесло, и она столкнулась с дорожным ограждением. В результате у автомобиля почти полностью оторвало передний бампер.

ДТП с участием изумрудного Aston Martin, произошедшее 12 июня

Вскоре после того, как новость об этом разлетелась по сети, жена Сергея Данильца подтвердила информацию о ДТП. Анастасия сообщила в Instagram Stories, что в машине находился Сергей вместе с их сыном Максимом. Сама Анастасия прибыла на место происшествия примерно через 15 минут.

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Разбитый Aston Martin DB12 блогера Сергея Данильца

Мужчина и ребенок отделались ссадинами

Анастасия также опровергла слухи из соцсетей о том, что их сын якобы сидел у Сергея на руках. Женщина утверждает, что мальчик сидел на своём месте и был пристегнут.

"Макс не сидел у Сергея на руках, как об этом пишут в пабликах, это неправда. Он был пристегнут и сидел на своём месте", — сообщила Анастасия.

По её словам, и с мужем, и с ребёнком сейчас всё в порядке. Оба отделались лишь небольшими ссадинами от подушек безопасности.

Анастасия Данилец подтвердила информацию о ДТП

Более подробной информации женщина не раскрыла. В полиции пока не прокомментировали инцидент.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Также ранее стало известно, что звезда соцсетей олень Борис, попавший в ДТП, начал опираться на травмированную ногу.