"Мы наконец-то видим прогресс": олень Борис, попавший в ДТП, начал опираться на травмированную ногу

После серьезного дорожно-транспортного происшествия звезда украинских соцсетей — олень Борис — продолжает постепенно восстанавливаться под наблюдением специалистов. Ветеринары и смотрители фиксируют первые признаки улучшения его состояния и восстановления двигательной активности.

На Facebook-странице центра Wild Animals Rescue Center сообщили, что популярный в TikTok и среди пользователей соцсетей олень Борис, который ранее попал в ДТП и получил травму конечности, начал делать первые осторожные шаги, опираясь на поврежденную ногу.

После аварии у животного диагностировали перелом, который длительное время заживал. Из-за того, что Борис в период восстановления почти не нагружал травмированную конечность и находился в истощенном состоянии, у него развилась атрофия мышц, которая существенно усложняла процесс реабилитации.

Специалисты отмечают, что благодаря лечению, полноценному питанию и постоянному уходу, в частности со стороны работницы центра Натальи, удалось достичь первых заметных результатов. В центре надеются, что пребывание в просторном открытом вольере с доступом к солнцу и достаточным пространством для движения поможет животному постепенно восстановить силу поврежденной конечности.

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В команде подчеркивают, что продолжают реабилитацию Бориса и радуются каждому, даже самому маленькому, шагу вперед в его восстановлении.

"Невероятно радуемся каждому успеху нашего оленя и продолжаем шаг за шагом двигаться к его восстановлению", — говорится в заметке.

Олень Борис попал в ДТП — что об этом известно

Напомним, что 23 марта на Ровенщине в ДТП попал известный в Украине олень Борис — его сбил автомобиль, после чего водитель оставил транспортное средство на месте происшествия и скрылся.

После инцидента животное некоторое время считалось пропавшим, однако впоследствии стало известно, что оно выжило, хотя и получило серьезные травмы, в частности перелом ноги. Из-за этого Борис был истощен, избегал нагрузки на поврежденную конечность и держался в стороне от людей, прячась глубже в лесных массивах.

В мае оленя перевезли в Киев для проведения полного ветеринарного обследования. Тогда же сообщалось, что из-за сложности травм, полученных в результате наезда, животному может понадобиться оперативное вмешательство.

Впоследствии Борис снова попал в ДТП. Во время транспортировки зоозащитниками из Заречного Ровенской области 7 мая около 00:37 в микроавтобус, в котором перевозили животное, врезался легковой автомобиль.

После первого инцидента у Бориса также начались осложнения с ростом рога, из-за чего его пришлось удалить. В Wild Animals Rescue Center отметили, что плановую операцию хотели отсрочить, однако из-за ухудшения состояния животного вмешательство пришлось провести без промедлений, и сейчас Борис находится под наблюдением ветеринаров.