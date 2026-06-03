"Ми нарешті бачимо прогрес": олень Борис, який потрапив у ДТП, почав спиратися на травмовану ногу

Після серйозної дорожньо-транспортної пригоди зірка українських соцмереж — олень Борис — продовжує поступово відновлюватися під наглядом фахівців. Ветеринари та доглядачі фіксують перші ознаки покращення його стану та відновлення рухової активності.

На Facebook-сторінці центру Wild Animals Rescue Center повідомили, що популярний у TikTok та серед користувачів соцмереж олень Борис, який раніше потрапив у ДТП і отримав травму кінцівки, почав робити перші обережні кроки, спираючись на ушкоджену ногу.

Після аварії у тварини діагностували перелом, який тривалий час загоювався. Через те, що Борис у період відновлення майже не навантажував травмовану кінцівку та перебував у виснаженому стані, у нього розвинулася атрофія м’язів, яка суттєво ускладнювало процес реабілітації.

Фахівці зазначають, що завдяки лікуванню, повноцінному харчуванню та постійному догляду, зокрема з боку працівниці центру пані Наталі, вдалося досягти перших помітних результатів. У центрі сподіваються, що перебування у просторому відкритому вольєрі з доступом до сонця та достатнім простором для руху допоможе тварині поступово відновити силу пошкодженої кінцівки.

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У команді підкреслюють, що продовжують реабілітацію Бориса та радіють кожному, навіть найменшому, кроку вперед у його відновленні.

"Неймовірно радіємо кожному успіху нашого оленя та продовжуємо крок за кроком рухатися до його відновлення", — йдеться в дописі.

Олень Борис потрапив у ДТП — що про це відомо

Нагадаємо, що 23 березня на Рівненщині в ДТП потрапив відомий в Україні олень Борис — його збив автомобіль, після чого водій залишив транспортний засіб на місці події та втік.

Після інциденту тварина певний час вважалася зниклою, однак згодом стало відомо, що вона вижила, хоча й дістала серйозні травми, зокрема перелом ноги. Через це Борис був виснажений, уникав навантаження на ушкоджену кінцівку та тримався осторонь людей, ховаючись глибше в лісових масивах.

У травні оленя перевезли до Києва для проведення повного ветеринарного обстеження. Тоді ж повідомлялося, що через складність травм, отриманих унаслідок наїзду, тварині може знадобитися оперативне втручання.

Згодом Борис знову потрапив у ДТП. Під час транспортування зоозахисниками із Зарічного Рівненської області 7 травня близько 00:37 у мікроавтобус, в якому перевозили тварину, врізався легковий автомобіль.

Після першого інциденту у Бориса також почалися ускладнення з ростом рогу, через що його довелося видалити. У Wild Animals Rescue Center зазначили, що планову операцію хотіли відтермінувати, однак через погіршення стану тварини втручання довелося провести без зволікань, і зараз Борис перебуває під наглядом ветеринарів.