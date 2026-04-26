"Нікого не хоче бачити": зоозахисник показав зіркового оленя Бориса після ДТП і зникнення (відео)

Відомий олень Борис з Рівненщини залишився живим після того, як потрапив у ДТП. Про долю тварини було відомо небагато, але загалом всі занепокоєння про стан рогатого, на щастя, не виправдалися.

Після наїзду авто Бориса вважали зниклим упродовж кількох тижнів. Згодом опікун тварини, інженер з охорони та захисту лісу Руслан Христюк розповів про самопочуття відомого оленя в Facebook.

За словами пана Руслана, наразі звір схуд, але має достатньо їжі. Після травми у ДТП він намагається ставати на ногу, яка була зламана.

"Борьку народ так змучив, що він ховається від усіх. Нікого не хоче бачити і чути, навіть мене. Кормова база в нього є в болоті. Хижаків тут немає […] Хоча білкова маса в нього невелика, на ногу йому не можна особливо спиратися. Але він живий-здоровий. Борис є, я про нього не забуваю і загинути не дам", — сказав опікун рогатого.

Місцева мешканка Зарічного Рівненської області Ірина Токміна, яка ділилася в соцмережах відео з Борисом, розповідає, що олень кожного сезону зникав навіть на кілька місяців.

"А тут 20 днів, і вже "його з'їли вовки". Нікого не з'їли, взагалі це міф, що вовки – велика небезпека для оленів. Наш Борис знає, що для нього краще, тому від людей пішов чим далі у ліс", — каже пані Ірина в опублікованому ролику.

на Рівненщині сталася ДТП за участі оленя. Під час якої водійка автомобіля наїхала на оленя та залишила місце події;

сама тварина перебуває у дуже важкому стані. У Бориса розбита голова внаслідок ДТП, а також перебита одна із задніх ніг.

