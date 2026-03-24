Поліція знайшла водійку, яка збила знаменитого оленя Бориса: що з постраждалою твариною

У селищі Зарічне сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої водійка автомобіля наїхала на оленя та залишила місце події. Правоохоронці встановили її особу та склали адміністративні матеріали.

У Зарічному поліцейські встановили водійку, яка скоїла наїзд на оленя та поїхала з місця події, повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Рівненській області у Telegram-каналі 24 березня. Йдеться про тварину, яку місцеві мешканці називають Борисом і вважають символом власного селища. Внаслідок інциденту олень отримав травми, однак його життю нічого не загрожує, наразі він знаходиться під наглядом єгеря.

"Учора, 23 березня, близько 19:15 до поліції надійшло повідомлення 57-річного жителя селища Зарічне, що на вулиці Центральній невідомий на автомобілі допустив наїзд на оленя та втік", — зазначили у поліції.

У ході розслідування поліцейські з’ясували, що до інциденту причетна 28-річна жителька Зарічного. Вона керувала автомобілем Mercedes і рухалася без увімкнених фар. Жінка пояснила, що залишила місце події через переляк, а пошкоджений автомобіль правоохоронці виявили біля її будинку. Під час перевірки встановлено, що водійка була тверезою.

"Працівники поліції склали на порушницю три адмінматеріали: за ст.124 (ДТП механіка), ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом без страхового поліса) та ст.122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП", — додали у поліції.

Нагадаємо, що на Рівненщині автомобіль збив відомого оленя Бориса, який став популярним у соцмережах. Після інциденту повідомлялося, що тварина отримала травми, а її стан оцінювали як складний. За словами фахівців, шанси на повне відновлення залишалися невисокими.

Раніше ми також інформували, що правоохоронці провели близько 70 обшуків у медичних закладах у різних регіонах. Слідчі дії пов’язані з підозрами у привласненні бюджетних коштів. За даними поліції, перевіряються факти можливих фінансових порушень у системі охорони здоров’я.