Полиция проводит 70 обысков в больницах: речь идет о присвоении сотен миллионов средств

Национальная полиция проводит обыски в медицинских учреждениях из-за возможного присвоения бюджетных средств. Деньги должны были быть направлены на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий.

Всего проводится 70 обысков в различных больницах. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным правоохранителей, речь идет о фиктивном предоставлении медицинских услуг, а также о манипуляциях с данными в электронной системе здравоохранения. Общие убытки, по предварительным данным, могут составлять сотни миллионов гривен.

В то же время в полиции не сообщили, в каких именно регионах проводятся обыски. На одной из фотографий сотрудник имеет жилет "Мукачевская окружная прокуратура".

При этом на фотографиях, которые приобщила полиция к публикации, люди, у которых проводятся обыски, находятся в домашней одежде. Однако правоохранители не сообщили, проводились ли обыски в домах фигурантов дела.

В общем расследование осуществляется по статьям присвоения и растраты имущества, злоупотребления властью или служебным положением, служебного подлога, вмешательства в работу автоматизированных систем, служебной халатности и легализации доходов, полученных преступным путем Уголовного кодекса Украины. Наказание, предусмотренное этой статьей, составляет до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

